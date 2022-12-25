Свердловская прокуратура осудит виновника ДТП, в котором погибли актрисы

26 декабря 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Виновнику ДТП грозит до семи лет лишения свободы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура Новолялинского района направила в суд уголовное дело в отношении виновника ДТП, в котором в начале октября погибли две актрисы Краснотурьинского театра кукол. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении виновника ДТП, из-за нарушения которым Правил дорожного движения погибли возвращавшиеся с гастролей двух сотрудницы театра кукол, а еще один работник театра получил тяжкие травмы», — заявили в ведомстве. Жителя Кушвы обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух людей и причинение тяжкого вреда человеку. Представители прокуратуры установили, что обвиняемый, управляя грузовым автомобилем MAN с прицепом, отвлекся и выехал на встречную полосу на трассе Серов-Екатеринбург, где столкнулся с автобусом, в котором с гастролей возвращались артисты Краснотурьинского театра кукол. В результате ДТП погибли 37-летняя Кристина Шварц и 25-летняя Юлия Арабей, еще один представитель труппы получил травмы, но остался жив. «Уголовное дело направлено в Верхотурский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до семи лет», — заявили в областной прокуратуре. Также обвиняемому грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет. Авария, в которой погибли актрисы Краснотурьинского театра кукол, произошла ночью 2 октября. Артисты возвращались с гастролей на автобусе, но внезапно на встречную полосу выехал автомобиль MAN. В ДТП погибли 37-летняя Кристины Шварц и 25-летняя Юлия Арабей, с ними простились 6 октября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура Новолялинского района направила в суд уголовное дело в отношении виновника ДТП, в котором в начале октября погибли две актрисы Краснотурьинского театра кукол. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении виновника ДТП, из-за нарушения которым Правил дорожного движения погибли возвращавшиеся с гастролей двух сотрудницы театра кукол, а еще один работник театра получил тяжкие травмы», — заявили в ведомстве. Жителя Кушвы обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух людей и причинение тяжкого вреда человеку. Представители прокуратуры установили, что обвиняемый, управляя грузовым автомобилем MAN с прицепом, отвлекся и выехал на встречную полосу на трассе Серов-Екатеринбург, где столкнулся с автобусом, в котором с гастролей возвращались артисты Краснотурьинского театра кукол. В результате ДТП погибли 37-летняя Кристина Шварц и 25-летняя Юлия Арабей, еще один представитель труппы получил травмы, но остался жив. «Уголовное дело направлено в Верхотурский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до семи лет», — заявили в областной прокуратуре. Также обвиняемому грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет. Авария, в которой погибли актрисы Краснотурьинского театра кукол, произошла ночью 2 октября. Артисты возвращались с гастролей на автобусе, но внезапно на встречную полосу выехал автомобиль MAN. В ДТП погибли 37-летняя Кристины Шварц и 25-летняя Юлия Арабей, с ними простились 6 октября.