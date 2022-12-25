В Челябинске сорвались торги по продаже недостроя за 20 млн рублей. Скрин

26 декабря 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

На аукцион не была подана ни одна заявка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курчатовском районе Челябинска сорвались торги по продаже недостроенной гостиницы на Свердловском проспекте за 20,6 млн рублей. Недострой был изъят по решению суда. На аукцион не было подано ни одной заявки, сообщается на сайте администрации. «В Челябинске не состоялся аукцион по продаже объекта незавершенного строительства площадью застройки 8 тысяч 665 квадратных метров со степенью готовности объекта 15%. Недострой находится в Курчатовском районе Челябинска по адресу: Свердловский проспект, 7», — сообщается в документации. Фирма «Каскад» в 2017 году в Курчатовском районе Челябинска приступила к строительству гостиницы квартирного типа, а в марте 2020-го комитет уведомил компанию о прекращении договора аренды. Застройщик подал апелляцию, но суд поддержал КУиЗО, поскольку компании за три года так и не удалось достроить здание. Недострой был изъят по решению суда в мае 2022 года. Недострой расположен в Курчатовском районе Челябинска по адресу: Свердловский проспект, 7 Фото: Публичная карта г. Челябинска

В Курчатовском районе Челябинска сорвались торги по продаже недостроенной гостиницы на Свердловском проспекте за 20,6 млн рублей. Недострой был изъят по решению суда. На аукцион не было подано ни одной заявки, сообщается на сайте администрации. «В Челябинске не состоялся аукцион по продаже объекта незавершенного строительства площадью застройки 8 тысяч 665 квадратных метров со степенью готовности объекта 15%. Недострой находится в Курчатовском районе Челябинска по адресу: Свердловский проспект, 7», — сообщается в документации. Фирма «Каскад» в 2017 году в Курчатовском районе Челябинска приступила к строительству гостиницы квартирного типа, а в марте 2020-го комитет уведомил компанию о прекращении договора аренды. Застройщик подал апелляцию, но суд поддержал КУиЗО, поскольку компании за три года так и не удалось достроить здание. Недострой был изъят по решению суда в мае 2022 года.