Baza: в Симферополе задержан представитель Кадырова

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Помимо представителя Кадырова, были задержаны четверо чеченских силовиков Фото:

В Симферополе задержали представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях. Об этом пишет Baza.

«В Симферополе задержан представитель Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Хасан Ибрагимов», — написали в telegram-канале. Уточняется, что вместе с Ибрагимовым задержали четверых чеченских силовиков по подозрению в избиении человека.

Редакция URA.RU направила запрос в МВД по Республике Крым, а также пресс-секретарю главы Чеченской Республики для уточнения информации. На момент публикации ответа не поступило.

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В Симферополе задержали представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях. Об этом пишет Baza. «В Симферополе задержан представитель Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Хасан Ибрагимов», — написали в telegram-канале. Уточняется, что вместе с Ибрагимовым задержали четверых чеченских силовиков по подозрению в избиении человека. Редакция URA.RU направила запрос в МВД по Республике Крым, а также пресс-секретарю главы Чеченской Республики для уточнения информации. На момент публикации ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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