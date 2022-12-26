Baza: в Симферополе задержан представитель Кадырова

Помимо представителя Кадырова, были задержаны четверо чеченских силовиков
В Симферополе задержали представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях. Об этом пишет Baza.
«В Симферополе задержан представитель Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Хасан Ибрагимов», — написали в telegram-канале. Уточняется, что вместе с Ибрагимовым задержали четверых чеченских силовиков по подозрению в избиении человека.
Редакция URA.RU направила запрос в МВД по Республике Крым, а также пресс-секретарю главы Чеченской Республики для уточнения информации. На момент публикации ответа не поступило.
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