Пермяки, летящие в Сочи, застряли в самолете

Вылет рейса из Перми в Сочи задерживается
Пермяки, вылетающие в Сочи больше часа, сидят в самолете из-за задержки отправления. Об этом URA.RU сообщила читательница информационного агентства.
«Самолет в Сочи должен был вылететь из Перми в 08:55, но по непонятным причинам он задерживается. Сидим в самолете уже больше часа», — сообщила читательница URA.RU.
В пресс-службе пермского аэропорта задержку рейса подтвердили. «Борт подготавливают, командир экипажа пока не дает разрешение на вылет», — пояснили в аэропорту.
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