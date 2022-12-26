Пермяки, летящие в Сочи, застряли в самолете

27 декабря 2022 в 10:05 Размер текста - 17 +

Вылет рейса из Перми в Сочи задерживается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермяки, вылетающие в Сочи больше часа, сидят в самолете из-за задержки отправления. Об этом URA.RU сообщила читательница информационного агентства. «Самолет в Сочи должен был вылететь из Перми в 08:55, но по непонятным причинам он задерживается. Сидим в самолете уже больше часа», — сообщила читательница URA.RU. В пресс-службе пермского аэропорта задержку рейса подтвердили. «Борт подготавливают, командир экипажа пока не дает разрешение на вылет», — пояснили в аэропорту.

Пермяки, вылетающие в Сочи больше часа, сидят в самолете из-за задержки отправления. Об этом URA.RU сообщила читательница информационного агентства. «Самолет в Сочи должен был вылететь из Перми в 08:55, но по непонятным причинам он задерживается. Сидим в самолете уже больше часа», — сообщила читательница URA.RU. В пресс-службе пермского аэропорта задержку рейса подтвердили. «Борт подготавливают, командир экипажа пока не дает разрешение на вылет», — пояснили в аэропорту.