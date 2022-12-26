26 декабря 2022

Пермяки, летящие в Сочи, застряли в самолете

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет рейса из Перми в Сочи задерживается Фото:

Пермяки, вылетающие в Сочи больше часа, сидят в самолете из-за задержки отправления. Об этом URA.RU сообщила читательница информационного агентства.

«Самолет в Сочи должен был вылететь из Перми в 08:55, но по непонятным причинам он задерживается. Сидим в самолете уже больше часа», — сообщила читательница URA.RU.

В пресс-службе пермского аэропорта задержку рейса подтвердили. «Борт подготавливают, командир экипажа пока не дает разрешение на вылет», — пояснили в аэропорту.

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Пермяки, вылетающие в Сочи больше часа, сидят в самолете из-за задержки отправления. Об этом URA.RU сообщила читательница информационного агентства. «Самолет в Сочи должен был вылететь из Перми в 08:55, но по непонятным причинам он задерживается. Сидим в самолете уже больше часа», — сообщила читательница URA.RU. В пресс-службе пермского аэропорта задержку рейса подтвердили. «Борт подготавливают, командир экипажа пока не дает разрешение на вылет», — пояснили в аэропорту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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