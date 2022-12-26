«Сбербанк» сократит число открытых офисов в новогодние праздники в ХМАО

27 декабря 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

«Сбербанк» закроет все офисы в ХМАО на 1, 2 и 7 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО «Сбербанк» изменит режим работы в новогодние праздники. Все отделения закроют 1, 2 и 7 января, а в остальные дни будут открыты дежурные офисы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе югорского отделения «Сбера». «31 декабря будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу. Время работы будет сокращено на час. 1—2 января 2023 года нерабочие праздничные дни всех офисов „Сбера“ в Югре. 3 января с 10.00 до 14.00 будет открыт офис для клиентов по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46», — прокомментировали корреспонденту агентства в «Сбере». При этом уже с 4 января в ХМАО будут открыты дежурные отделения банка. Режим работы можно посмотреть в мобильных приложениях «Сбербанк Онлайн» в разделе «На карте». Выходным во всех отделениях «Сбера» в Югре будет 7 января. На следующий день, 8 января, с 10.00 до 16.00 также откроется офис для клиентов в Сургуте на улице 30 лет Победы, 46. С 9 января банки будут работать как обычно. В то же время с 31 декабря по 8 января обслуживать корпоративных клиентов в офисах банка не будут. «Несмотря на праздники и выходные дни клиенты Сбербанка круглосуточно могут пользоваться услугами дистанционного банковского обслуживания — „Сбербанк Онлайн“. Корпоративные клиенты банка также в круглосуточном режиме смогут воспользоваться системой „Сбербанк Бизнес Онлайн“ и услугой самостоятельного зачисления денежных средств на расчетный счет через устройства самообслуживания», — комментирует управляющий Югорским отделением «Сбербанка» Александр Солоп. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО одобрили создание IT-школы совместно со «Сбербанком». Ее задача — подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных технологий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО «Сбербанк» изменит режим работы в новогодние праздники. Все отделения закроют 1, 2 и 7 января, а в остальные дни будут открыты дежурные офисы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе югорского отделения «Сбера». «31 декабря будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу. Время работы будет сокращено на час. 1—2 января 2023 года нерабочие праздничные дни всех офисов „Сбера“ в Югре. 3 января с 10.00 до 14.00 будет открыт офис для клиентов по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46», — прокомментировали корреспонденту агентства в «Сбере». При этом уже с 4 января в ХМАО будут открыты дежурные отделения банка. Режим работы можно посмотреть в мобильных приложениях «Сбербанк Онлайн» в разделе «На карте». Выходным во всех отделениях «Сбера» в Югре будет 7 января. На следующий день, 8 января, с 10.00 до 16.00 также откроется офис для клиентов в Сургуте на улице 30 лет Победы, 46. С 9 января банки будут работать как обычно. В то же время с 31 декабря по 8 января обслуживать корпоративных клиентов в офисах банка не будут. «Несмотря на праздники и выходные дни клиенты Сбербанка круглосуточно могут пользоваться услугами дистанционного банковского обслуживания — „Сбербанк Онлайн“. Корпоративные клиенты банка также в круглосуточном режиме смогут воспользоваться системой „Сбербанк Бизнес Онлайн“ и услугой самостоятельного зачисления денежных средств на расчетный счет через устройства самообслуживания», — комментирует управляющий Югорским отделением «Сбербанка» Александр Солоп. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО одобрили создание IT-школы совместно со «Сбербанком». Ее задача — подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных технологий.