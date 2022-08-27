27 августа 2022
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25 августа 2022

Власти ХМАО одобрили создание IT-школы совместно со «Сбербанком»

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В Сургуте появится школа, в которой будет учить IT — специалистов. Фото:

Правительство ХМАО приняло решение о создании автономной некоммерческой организации «Школа 21. Югра». Об этом сообщает пресс-служба органа власти.

«Мы принимаем решение о создании автономной некоммерческой организации „Школа 21. Югра“ с местом нахождения в Сургуте. Ее задача — подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных технологий, обучение населения. Ежегодно будет выпускаться до 150 специалистов», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента образования и науки Югры Александр Гомзяк.

Ранее глава региона Наталья Комарова анонсировала появление этой школы в рамках рабочей встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами и представителями дипломатического корпуса стран Африки, Латинской Америки, а также Организации стран Шанхайского соглашения в Российской Федерации. Более того, губернатор округа лично съездила в работающую школу «Сбера».

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Правительство ХМАО приняло решение о создании автономной некоммерческой организации «Школа 21. Югра». Об этом сообщает пресс-служба органа власти. «Мы принимаем решение о создании автономной некоммерческой организации „Школа 21. Югра“ с местом нахождения в Сургуте. Ее задача — подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных технологий, обучение населения. Ежегодно будет выпускаться до 150 специалистов», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента образования и науки Югры Александр Гомзяк. Ранее глава региона Наталья Комарова анонсировала появление этой школы в рамках рабочей встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами и представителями дипломатического корпуса стран Африки, Латинской Америки, а также Организации стран Шанхайского соглашения в Российской Федерации. Более того, губернатор округа лично съездила в работающую школу «Сбера».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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