Власти ХМАО одобрили создание IT-школы совместно со «Сбербанком»

28 августа 2022 в 00:51 Размер текста - 17 +

В Сургуте появится школа, в которой будет учить IT — специалистов. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство ХМАО приняло решение о создании автономной некоммерческой организации «Школа 21. Югра». Об этом сообщает пресс-служба органа власти. «Мы принимаем решение о создании автономной некоммерческой организации „Школа 21. Югра“ с местом нахождения в Сургуте. Ее задача — подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных технологий, обучение населения. Ежегодно будет выпускаться до 150 специалистов», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента образования и науки Югры Александр Гомзяк. Ранее глава региона Наталья Комарова анонсировала появление этой школы в рамках рабочей встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами и представителями дипломатического корпуса стран Африки, Латинской Америки, а также Организации стран Шанхайского соглашения в Российской Федерации. Более того, губернатор округа лично съездила в работающую школу «Сбера».

Правительство ХМАО приняло решение о создании автономной некоммерческой организации «Школа 21. Югра». Об этом сообщает пресс-служба органа власти. «Мы принимаем решение о создании автономной некоммерческой организации „Школа 21. Югра“ с местом нахождения в Сургуте. Ее задача — подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных технологий, обучение населения. Ежегодно будет выпускаться до 150 специалистов», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента образования и науки Югры Александр Гомзяк. Ранее глава региона Наталья Комарова анонсировала появление этой школы в рамках рабочей встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами и представителями дипломатического корпуса стран Африки, Латинской Америки, а также Организации стран Шанхайского соглашения в Российской Федерации. Более того, губернатор округа лично съездила в работающую школу «Сбера».