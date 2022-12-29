Куратора крупнейших строек Екатеринбурга уволили под Новый год, ослабив миллиардера

Игорь Кунгурцев возглавлял УКС Екатеринбурга с осени 2019-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор МКУ «Управление капитального строительства Екатеринбурга» (УКС) Игорь Кунгурцев, курирующий все бюджетные стройки города (дорожные развязки, соцобъекты), покидает свой пост. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к горадминистрации, ссылаясь на решение руководства города, и подтвердил профильный вице-мэр Рустам Галямов.

«Накануне Кунгурцев общался с начальством, договорились, что напишет [заявление] по собственному. В начале января он официально покинет должность», — поделился собеседник. Причиной отставки он назвал «накопившиеся претензии». «Прежде всего отставания в освоении бюджетных средств, которые ставят под угрозу получение федеральных денег», — добавил источник. Кто претендует на место Кунгурцева, он не уточнил.

В разговоре с URA.RU Галямов заявил, что называть уход Кунгурцева с должности «увольнением» некорректно. «Это совместное решение. Игорь Владимирович внес большой вклад в увеличение темпов „бюджетного“ строительства в Екатеринбурге. Все задачи, поставленные перед ним, выполнены», — сказал вице-мэр.

Кунгурцев возглавил УКС в октябре 2019 года, мэром тогда был Александр Высокинский (ныне сенатор). Кунгурцева называют протеже строительной компании «Астра» (чиновник работал там ранее), а ее относят к сфере влияния Виталия Кочеткова — близкого к губернатору совладельца сотового оператора «Мотив». Таким образом, отставка Кунгурцева может ослабить представительство Кочеткова, контролирующего часть думы Екатеринбурга, в муниципальной власти. Впрочем, второй информированный источник заявил, что «Астра» к Кочеткову не имеет никакого отношения. «Компания сотрудничает со многим крупными бизнес-структурами (например, УГМК). Но не более того. „Астра“ на рынке сама по себе», — объяснил он.

Третий источник — в мэрии — добавил, что в ближайшее время свой пост покинет еще один менеджер, директор МУП «Управление капитального строительства Екатеринбурга» Александр Шинкаренко. Его структура занимается подготовкой проектной документации. Комментировать, правда ли это, Галямов не стал.