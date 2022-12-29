Куратора крупнейших строек Екатеринбурга уволили под Новый год, ослабив миллиардера

Директор МКУ «Управление капитального строительства Екатеринбурга» (УКС) Игорь Кунгурцев, курирующий все бюджетные стройки города (дорожные развязки, соцобъекты), покидает свой пост. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к горадминистрации, ссылаясь на решение руководства города, и подтвердил профильный вице-мэр Рустам Галямов.
«Накануне Кунгурцев общался с начальством, договорились, что напишет [заявление] по собственному. В начале января он официально покинет должность», — поделился собеседник. Причиной отставки он назвал «накопившиеся претензии». «Прежде всего отставания в освоении бюджетных средств, которые ставят под угрозу получение федеральных денег», — добавил источник. Кто претендует на место Кунгурцева, он не уточнил.
В разговоре с URA.RU Галямов заявил, что называть уход Кунгурцева с должности «увольнением» некорректно. «Это совместное решение. Игорь Владимирович внес большой вклад в увеличение темпов „бюджетного“ строительства в Екатеринбурге. Все задачи, поставленные перед ним, выполнены», — сказал вице-мэр.
Кунгурцев возглавил УКС в октябре 2019 года, мэром тогда был Александр Высокинский (ныне сенатор). Кунгурцева называют протеже строительной компании «Астра» (чиновник работал там ранее), а ее относят к сфере влияния Виталия Кочеткова — близкого к губернатору совладельца сотового оператора «Мотив». Таким образом, отставка Кунгурцева может ослабить представительство Кочеткова, контролирующего часть думы Екатеринбурга, в муниципальной власти. Впрочем, второй информированный источник заявил, что «Астра» к Кочеткову не имеет никакого отношения. «Компания сотрудничает со многим крупными бизнес-структурами (например, УГМК). Но не более того. „Астра“ на рынке сама по себе», — объяснил он.
Третий источник — в мэрии — добавил, что в ближайшее время свой пост покинет еще один менеджер, директор МУП «Управление капитального строительства Екатеринбурга» Александр Шинкаренко. Его структура занимается подготовкой проектной документации. Комментировать, правда ли это, Галямов не стал.
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Директор МКУ «Управление капитального строительства Екатеринбурга» (УКС) Игорь Кунгурцев, курирующий все бюджетные стройки города (дорожные развязки, соцобъекты), покидает свой пост. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к горадминистрации, ссылаясь на решение руководства города, и подтвердил профильный вице-мэр Рустам Галямов. «Накануне Кунгурцев общался с начальством, договорились, что напишет [заявление] по собственному. В начале января он официально покинет должность», — поделился собеседник. Причиной отставки он назвал «накопившиеся претензии». «Прежде всего отставания в освоении бюджетных средств, которые ставят под угрозу получение федеральных денег», — добавил источник. Кто претендует на место Кунгурцева, он не уточнил. В разговоре с URA.RU Галямов заявил, что называть уход Кунгурцева с должности «увольнением» некорректно. «Это совместное решение. Игорь Владимирович внес большой вклад в увеличение темпов „бюджетного“ строительства в Екатеринбурге. Все задачи, поставленные перед ним, выполнены», — сказал вице-мэр. Кунгурцев возглавил УКС в октябре 2019 года, мэром тогда был Александр Высокинский (ныне сенатор). Кунгурцева называют протеже строительной компании «Астра» (чиновник работал там ранее), а ее относят к сфере влияния Виталия Кочеткова — близкого к губернатору совладельца сотового оператора «Мотив». Таким образом, отставка Кунгурцева может ослабить представительство Кочеткова, контролирующего часть думы Екатеринбурга, в муниципальной власти. Впрочем, второй информированный источник заявил, что «Астра» к Кочеткову не имеет никакого отношения. «Компания сотрудничает со многим крупными бизнес-структурами (например, УГМК). Но не более того. „Астра“ на рынке сама по себе», — объяснил он. Третий источник — в мэрии — добавил, что в ближайшее время свой пост покинет еще один менеджер, директор МУП «Управление капитального строительства Екатеринбурга» Александр Шинкаренко. Его структура занимается подготовкой проектной документации. Комментировать, правда ли это, Галямов не стал.