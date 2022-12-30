30 декабря 2022

США пригрозили КНР последствиями за помощь РФ в обходе санкций

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Развитием связей между Китаем и РФ обеспокоены в администрации США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В администрации США встревожены развитием связей между Россией и Китаем, в связи с чем Вашингтон предупредил КНР о неких последствиях, которые ждут КНР за помощь России в обходе санкций. Об этом рассказал представитель Госдепартамента страны.

«Соединенные Штаты и Европа предупреждали КНР о последствиях предоставления России военной помощи в ее спецоперации на Украине и систематического содействия в обходе санкций. Мы внимательно следим за действиями Пекина», — сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства в разговоре с ТАСС.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал Владимира Путина вместе противостоять Западу. Он заявил, что Китай готов работать с РФ, чтобы «противостоять политике односторонних действий Запада, а также защищать суверенитет и безопасность двух стран».

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В администрации США встревожены развитием связей между Россией и Китаем, в связи с чем Вашингтон предупредил КНР о неких последствиях, которые ждут КНР за помощь России в обходе санкций. Об этом рассказал представитель Госдепартамента страны. «Соединенные Штаты и Европа предупреждали КНР о последствиях предоставления России военной помощи в ее спецоперации на Украине и систематического содействия в обходе санкций. Мы внимательно следим за действиями Пекина», — сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства в разговоре с ТАСС. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал Владимира Путина вместе противостоять Западу. Он заявил, что Китай готов работать с РФ, чтобы «противостоять политике односторонних действий Запада, а также защищать суверенитет и безопасность двух стран».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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