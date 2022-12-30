США пригрозили КНР последствиями за помощь РФ в обходе санкций

31 декабря 2022 в 01:35 Размер текста - 17 +

Развитием связей между Китаем и РФ обеспокоены в администрации США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В администрации США встревожены развитием связей между Россией и Китаем, в связи с чем Вашингтон предупредил КНР о неких последствиях, которые ждут КНР за помощь России в обходе санкций. Об этом рассказал представитель Госдепартамента страны. «Соединенные Штаты и Европа предупреждали КНР о последствиях предоставления России военной помощи в ее спецоперации на Украине и систематического содействия в обходе санкций. Мы внимательно следим за действиями Пекина», — сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства в разговоре с ТАСС. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал Владимира Путина вместе противостоять Западу. Он заявил, что Китай готов работать с РФ, чтобы «противостоять политике односторонних действий Запада, а также защищать суверенитет и безопасность двух стран».

В администрации США встревожены развитием связей между Россией и Китаем, в связи с чем Вашингтон предупредил КНР о неких последствиях, которые ждут КНР за помощь России в обходе санкций. Об этом рассказал представитель Госдепартамента страны. «Соединенные Штаты и Европа предупреждали КНР о последствиях предоставления России военной помощи в ее спецоперации на Украине и систематического содействия в обходе санкций. Мы внимательно следим за действиями Пекина», — сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства в разговоре с ТАСС. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал Владимира Путина вместе противостоять Западу. Он заявил, что Китай готов работать с РФ, чтобы «противостоять политике односторонних действий Запада, а также защищать суверенитет и безопасность двух стран».