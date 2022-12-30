Автомобиль сгорел вечером 30 декабря на улице Черепанова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржец поджег автомобиль из-за конфликта на дороге, пока хозяин был в бане. Такое предположение выдвинул очевидец пожара в соцсети.

«Подожгли Ford, пока хозяин был в бане. Вроде как из-за конфликта на дороге, и огнем зацепило соседний невинный Nissan», — рассказал очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Пожар произошел примерно в 22 часа 30 декабря на улице Черепанова.

От возгорания Ford сгорел полностью, а у Nissan поврежден салон автомобиля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. «По предварительной информации произошло самовозгорание из-за технической неисправности. Точную причину установит пожарно-техническая экспертиза. Отделом полиции №9 проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге возле магазина автозапчастей загорелся Ford Focus. Перед возгоранием владелец машины заезжал в автосервис.

Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»