Екатеринбуржец поджег автомобиль из-за конфликта на дороге, пока хозяин был в бане. Такое предположение выдвинул очевидец пожара в соцсети.
«Подожгли Ford, пока хозяин был в бане. Вроде как из-за конфликта на дороге, и огнем зацепило соседний невинный Nissan», — рассказал очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Пожар произошел примерно в 22 часа 30 декабря на улице Черепанова.
От возгорания Ford сгорел полностью, а у Nissan поврежден салон автомобиля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. «По предварительной информации произошло самовозгорание из-за технической неисправности. Точную причину установит пожарно-техническая экспертиза. Отделом полиции №9 проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге возле магазина автозапчастей загорелся Ford Focus. Перед возгоранием владелец машины заезжал в автосервис.
Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»
Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»
Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»
Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»
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Екатеринбуржец поджег автомобиль из-за конфликта на дороге, пока хозяин был в бане. Такое предположение выдвинул очевидец пожара в соцсети. «Подожгли Ford, пока хозяин был в бане. Вроде как из-за конфликта на дороге, и огнем зацепило соседний невинный Nissan», — рассказал очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Пожар произошел примерно в 22 часа 30 декабря на улице Черепанова. От возгорания Ford сгорел полностью, а у Nissan поврежден салон автомобиля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. «По предварительной информации произошло самовозгорание из-за технической неисправности. Точную причину установит пожарно-техническая экспертиза. Отделом полиции №9 проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге возле магазина автозапчастей загорелся Ford Focus. Перед возгоранием владелец машины заезжал в автосервис.