30 декабря 2022

Екатеринбуржец обвинил мужчину в поджоге автомобиля из-за конфликта на дороге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, мчс, огонь, сгоревший автомобиль, пожар на автостоянке, пожар на парковке, машина сгорела
Автомобиль сгорел вечером 30 декабря на улице Черепанова Фото:

Екатеринбуржец поджег автомобиль из-за конфликта на дороге, пока хозяин был в бане. Такое предположение выдвинул очевидец пожара в соцсети.

«Подожгли Ford, пока хозяин был в бане. Вроде как из-за конфликта на дороге, и огнем зацепило соседний невинный Nissan», — рассказал очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Пожар произошел примерно в 22 часа 30 декабря на улице Черепанова.

От возгорания Ford сгорел полностью, а у Nissan поврежден салон автомобиля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. «По предварительной информации произошло самовозгорание из-за технической неисправности. Точную причину установит пожарно-техническая экспертиза. Отделом полиции №9 проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге возле магазина автозапчастей загорелся Ford Focus. Перед возгоранием владелец машины заезжал в автосервис.

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Екатеринбуржец поджег автомобиль из-за конфликта на дороге, пока хозяин был в бане. Такое предположение выдвинул очевидец пожара в соцсети. «Подожгли Ford, пока хозяин был в бане. Вроде как из-за конфликта на дороге, и огнем зацепило соседний невинный Nissan», — рассказал очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Пожар произошел примерно в 22 часа 30 декабря на улице Черепанова. От возгорания Ford сгорел полностью, а у Nissan поврежден салон автомобиля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. «По предварительной информации произошло самовозгорание из-за технической неисправности. Точную причину установит пожарно-техническая экспертиза. Отделом полиции №9 проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге возле магазина автозапчастей загорелся Ford Focus. Перед возгоранием владелец машины заезжал в автосервис.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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