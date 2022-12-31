Власти рассказали, какие меры поддержки начнут действовать в ЯНАО в 2023 году

В Ноябрьске (ЯНАО) с 2023 года ученики кадетских классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии. В других городах округа также появятся новые меры социальной поддержки.
«В 2023 году бесплатным горячим питанием будут обеспечены ученики кадетских классов. Льготы по горячему питанию для всех учеников 1—4-х классов продолжают действовать, как и для детей льготных категорий старших классов», — рассказали в администрации.
В Лабытнанги и других городах в дополнение к федеральным и окружным видам помощи установлено: бесплатное посещение ребенком детского сада, «продленки» в школе, бесплатные занятия в кружках, секциях на базе учреждений культуры, спорта, образования, бесплатная спортивная экипировка детям, первоочередное зачисление детей в любые кружки и спортивные секции, бесплатные услуги учреждений спорта для детей участников СВО.
На протяжении 2022 года редакция URA.RU сообщала о новых мерах поддержки, которые власти анонсировали в 2023 году. Так, в новом году детский набор «Малышу Ямала» при рождении второго ребенка компенсируют сертификатом на покупку вещей.
- Дети участников спецоперации на льготных условиях смогут претендовать на получение именной стипендии от губернатора ЯНАО. Заявки начнут принимать в середине января.
- Для семей упрощен процесс получения пособия на первого ребенка. Теперь выплаты будут начисляться через фонд пенсионного и социального страхования России.
- Для жителей ЯНАО, которые захотят открыть собственный бизнес, увеличат размер помощи до 200 тыс. рублей. Финансирование заложено на поддержку 85 ямальцев.
- Несовершенные жители региона по упрощенной программе смогут получать социальное обслуживание. Полномочия передадут в центры соцобслуживания Ноябрьска, Муравленко, Надымского и Пуровского районов.
- Студенты из многодетных семей, которые учатся в техникумах и колледжах, получат компенсацию в размере 100% стоимости обучения. Подать документы на компенсацию можно по итогам пройденного семестра, а также после зимней или летней сессии.
- Чиновникам и депутатам ЯНАО повысят уровень дохода из-за роста цен.
- Власти увеличат выплаты на содержание добровольных народных дружин. Часть изменений вступит в силу с 1 января 2023 года, часть — с января следующего года.
- Специалистам по работе с молодежью и в сфере туризма повысят заработную плату.
- Добровольцы, которые защищают границу России, в 2023 году начнут получать выплаты. Платить будут по 4 тысячи рублей каждый квартал.
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