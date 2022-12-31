31 декабря 2022
30 декабря 2022
29 декабря 2022

Власти рассказали, какие меры поддержки начнут действовать в ЯНАО в 2023 году

В ЯНАО с 2023 года станет проще получать пособие на первого ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, купюра, зарплата, банкнота, деньги, наличные, пять тысяч, зп
Специалистам по работе с молодежью и в сфере туризма повысят заработную плату Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) с 2023 года ученики кадетских классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии. В других городах округа также появятся новые меры социальной поддержки.

«В 2023 году бесплатным горячим питанием будут обеспечены ученики кадетских классов. Льготы по горячему питанию для всех учеников 1—4-х классов продолжают действовать, как и для детей льготных категорий старших классов», — рассказали в администрации.

В Лабытнанги и других городах в дополнение к федеральным и окружным видам помощи установлено: бесплатное посещение ребенком детского сада, «продленки» в школе, бесплатные занятия в кружках, секциях на базе учреждений культуры, спорта, образования, бесплатная спортивная экипировка детям, первоочередное зачисление детей в любые кружки и спортивные секции, бесплатные услуги учреждений спорта для детей участников СВО.

На протяжении 2022 года редакция URA.RU сообщала о новых мерах поддержки, которые власти анонсировали в 2023 году. Так, в новом году детский набор «Малышу Ямала» при рождении второго ребенка компенсируют сертификатом на покупку вещей.

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

В Ноябрьске (ЯНАО) с 2023 года ученики кадетских классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии. В других городах округа также появятся новые меры социальной поддержки. «В 2023 году бесплатным горячим питанием будут обеспечены ученики кадетских классов. Льготы по горячему питанию для всех учеников 1—4-х классов продолжают действовать, как и для детей льготных категорий старших классов», — рассказали в администрации. В Лабытнанги и других городах в дополнение к федеральным и окружным видам помощи установлено: бесплатное посещение ребенком детского сада, «продленки» в школе, бесплатные занятия в кружках, секциях на базе учреждений культуры, спорта, образования, бесплатная спортивная экипировка детям, первоочередное зачисление детей в любые кружки и спортивные секции, бесплатные услуги учреждений спорта для детей участников СВО. На протяжении 2022 года редакция URA.RU сообщала о новых мерах поддержки, которые власти анонсировали в 2023 году. Так, в новом году детский набор «Малышу Ямала» при рождении второго ребенка компенсируют сертификатом на покупку вещей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...