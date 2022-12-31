Власти рассказали, какие меры поддержки начнут действовать в ЯНАО в 2023 году

В ЯНАО с 2023 года станет проще получать пособие на первого ребенка

01 января 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске (ЯНАО) с 2023 года ученики кадетских классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии. В других городах округа также появятся новые меры социальной поддержки. «В 2023 году бесплатным горячим питанием будут обеспечены ученики кадетских классов. Льготы по горячему питанию для всех учеников 1—4-х классов продолжают действовать, как и для детей льготных категорий старших классов», — рассказали в администрации. В Лабытнанги и других городах в дополнение к федеральным и окружным видам помощи установлено: бесплатное посещение ребенком детского сада, «продленки» в школе, бесплатные занятия в кружках, секциях на базе учреждений культуры, спорта, образования, бесплатная спортивная экипировка детям, первоочередное зачисление детей в любые кружки и спортивные секции, бесплатные услуги учреждений спорта для детей участников СВО. На протяжении 2022 года редакция URA.RU сообщала о новых мерах поддержки, которые власти анонсировали в 2023 году. Так, в новом году детский набор «Малышу Ямала» при рождении второго ребенка компенсируют сертификатом на покупку вещей.