Власти Украины сообщили о массированном обстреле страны

Украинские власти сообщают о массированном ракетном ударе России по критическим объектам украинской инфраструктуры. Взрывы зафиксированы в Киеве, Николаеве, Запорожье и Хмельницкой области.
«В результате обстрелов ранены по меньшей мере 4 гражданских человека», — сообщил в своем telegram-канале глава Хмельницкой области Сергей Гамалий. По его словам, воздушная тревога в регионе продолжается.
«Один из взрывов прогремел в Соломенском районе Киева», — рассказал в своем telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко. Спасательные службы работают, добавил глава города.
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Украинские власти сообщают о массированном ракетном ударе России по критическим объектам украинской инфраструктуры. Взрывы зафиксированы в Киеве, Николаеве, Запорожье и Хмельницкой области. «В результате обстрелов ранены по меньшей мере 4 гражданских человека», — сообщил в своем telegram-канале глава Хмельницкой области Сергей Гамалий. По его словам, воздушная тревога в регионе продолжается. «Один из взрывов прогремел в Соломенском районе Киева», — рассказал в своем telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко. Спасательные службы работают, добавил глава города.