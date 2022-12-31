Власти Украины сообщили о массированном обстреле страны

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область
В столице Украины прогремели взрывы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти сообщают о массированном ракетном ударе России по критическим объектам украинской инфраструктуры. Взрывы зафиксированы в Киеве, Николаеве, Запорожье и Хмельницкой области.

«В результате обстрелов ранены по меньшей мере 4 гражданских человека», — сообщил в своем telegram-канале глава Хмельницкой области Сергей Гамалий. По его словам, воздушная тревога в регионе продолжается.

«Один из взрывов прогремел в Соломенском районе Киева», — рассказал в своем telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко. Спасательные службы работают, добавил глава города.

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Украинские власти сообщают о массированном ракетном ударе России по критическим объектам украинской инфраструктуры. Взрывы зафиксированы в Киеве, Николаеве, Запорожье и Хмельницкой области. «В результате обстрелов ранены по меньшей мере 4 гражданских человека», — сообщил в своем telegram-канале глава Хмельницкой области Сергей Гамалий. По его словам, воздушная тревога в регионе продолжается. «Один из взрывов прогремел в Соломенском районе Киева», — рассказал в своем telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко. Спасательные службы работают, добавил глава города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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