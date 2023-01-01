Свердловские полицейские будут искать детей на ночных кладбищах

02 января 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Полицейские будут проверять общественные места ночью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейские Асбеста в новогодние праздники будут патрулировать общественные места, где ночью могут находиться дети. Об этом сообщили официальные представители МО МВД России «Асбестовский». «На территории обслуживания межмуниципального отдела в период с 4 по 9 января пройдет профилактическое мероприятие „Комендантский патруль“», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Полицейские будут проверять парки, скверы, кладбища, подъезды, вокзалы и улицы, где могут находиться дети без сопровождения взрослых. Если полицейские ночью найдут ребенка в месте, где ему нельзя находиться, его доставят домой. Если взрослых найти не получится, — к специалистам, которые будут следить за ребенком. После этого родителей заставят объяснить, почему ребенок гулял ночью один.

Полицейские Асбеста в новогодние праздники будут патрулировать общественные места, где ночью могут находиться дети. Об этом сообщили официальные представители МО МВД России «Асбестовский». «На территории обслуживания межмуниципального отдела в период с 4 по 9 января пройдет профилактическое мероприятие „Комендантский патруль“», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Полицейские будут проверять парки, скверы, кладбища, подъезды, вокзалы и улицы, где могут находиться дети без сопровождения взрослых. Если полицейские ночью найдут ребенка в месте, где ему нельзя находиться, его доставят домой. Если взрослых найти не получится, — к специалистам, которые будут следить за ребенком. После этого родителей заставят объяснить, почему ребенок гулял ночью один.