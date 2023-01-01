01 января 2023
31 декабря 2022

Свердловские полицейские будут искать детей на ночных кладбищах

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, полиция, полицейский
Полицейские будут проверять общественные места ночью Фото:

Полицейские Асбеста в новогодние праздники будут патрулировать общественные места, где ночью могут находиться дети. Об этом сообщили официальные представители МО МВД России «Асбестовский».

«На территории обслуживания межмуниципального отдела в период с 4 по 9 января пройдет профилактическое мероприятие „Комендантский патруль“», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Полицейские будут проверять парки, скверы, кладбища, подъезды, вокзалы и улицы, где могут находиться дети без сопровождения взрослых.

Если полицейские ночью найдут ребенка в месте, где ему нельзя находиться, его доставят домой. Если взрослых найти не получится, — к специалистам, которые будут следить за ребенком. После этого родителей заставят объяснить, почему ребенок гулял ночью один.

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Полицейские Асбеста в новогодние праздники будут патрулировать общественные места, где ночью могут находиться дети. Об этом сообщили официальные представители МО МВД России «Асбестовский». «На территории обслуживания межмуниципального отдела в период с 4 по 9 января пройдет профилактическое мероприятие „Комендантский патруль“», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Полицейские будут проверять парки, скверы, кладбища, подъезды, вокзалы и улицы, где могут находиться дети без сопровождения взрослых. Если полицейские ночью найдут ребенка в месте, где ему нельзя находиться, его доставят домой. Если взрослых найти не получится, — к специалистам, которые будут следить за ребенком. После этого родителей заставят объяснить, почему ребенок гулял ночью один.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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