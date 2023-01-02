02 января 2023
01 января 2023
31 декабря 2022

В Каменске-Уральском машина скорой помощи вылетела в кювет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина скорой помощи вылетела в кювет, избегая ДТП Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) автомобиль скорой помощи вылетел в кювет из-за помехи от легковушки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель Fiat, совершая перестроение, создал помеху автомобилю скорой помощи. Для предотвращения ДТП водитель скорой и выехал за пределы проезжей части», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел вечером 2 января на улице Алюминиевая, 64. В результате ДТП никто из участников дорожного движения травмы не получил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге машина скорой помощи попала в ДТП. Внутри автомобиля медиков находился пациент, которого везли в реанимацию.

Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) автомобиль скорой помощи вылетел в кювет из-за помехи от легковушки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «Водитель Fiat, совершая перестроение, создал помеху автомобилю скорой помощи. Для предотвращения ДТП водитель скорой и выехал за пределы проезжей части», — рассказали в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел вечером 2 января на улице Алюминиевая, 64. В результате ДТП никто из участников дорожного движения травмы не получил. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге машина скорой помощи попала в ДТП. Внутри автомобиля медиков находился пациент, которого везли в реанимацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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