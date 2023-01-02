В Каменске-Уральском машина скорой помощи вылетела в кювет. Фото

03 января 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Машина скорой помощи вылетела в кювет, избегая ДТП Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) автомобиль скорой помощи вылетел в кювет из-за помехи от легковушки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «Водитель Fiat, совершая перестроение, создал помеху автомобилю скорой помощи. Для предотвращения ДТП водитель скорой и выехал за пределы проезжей части», — рассказали в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел вечером 2 января на улице Алюминиевая, 64. В результате ДТП никто из участников дорожного движения травмы не получил. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге машина скорой помощи попала в ДТП. Внутри автомобиля медиков находился пациент, которого везли в реанимацию. Фото: tekegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский»

В Каменске-Уральском (Свердловская область) автомобиль скорой помощи вылетел в кювет из-за помехи от легковушки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «Водитель Fiat, совершая перестроение, создал помеху автомобилю скорой помощи. Для предотвращения ДТП водитель скорой и выехал за пределы проезжей части», — рассказали в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел вечером 2 января на улице Алюминиевая, 64. В результате ДТП никто из участников дорожного движения травмы не получил. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге машина скорой помощи попала в ДТП. Внутри автомобиля медиков находился пациент, которого везли в реанимацию.