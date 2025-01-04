В центре Екатеринбурга экстремалы прокатились на сноубордах, привязанных к квадроциклам, по льду реки Исеть. Видео поездки распространилось по соцсетям.
«Хорошо встретили Новый 2025-й год, в приятной компании, отличным настроением, и интересными движениями. Правда, сразу не получилось обнародовать это. Операторы из салатов вылезали, поэтому только спустя неделю», — подписал оригинальное видео блогер x8_aleks (имя Александр) в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной организацией).
Корреспондент URA.RU обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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