04 января 2025

Екатеринбуржцы прокатились по Исети на сноубордах, привязанных к квадроциклам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сноубордисты встретили Новый год поездкой по льду реки
Сноубордисты встретили Новый год поездкой по льду реки Фото:

В центре Екатеринбурга экстремалы прокатились на сноубордах, привязанных к квадроциклам, по льду реки Исеть. Видео поездки распространилось по соцсетям.

«Хорошо встретили Новый 2025-й год, в приятной компании, отличным настроением, и интересными движениями. Правда, сразу не получилось обнародовать это. Операторы из салатов вылезали, поэтому только спустя неделю», — подписал оригинальное видео блогер x8_aleks (имя Александр) в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной организацией).

Корреспондент URA.RU обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В центре Екатеринбурга экстремалы прокатились на сноубордах, привязанных к квадроциклам, по льду реки Исеть. Видео поездки распространилось по соцсетям. «Хорошо встретили Новый 2025-й год, в приятной компании, отличным настроением, и интересными движениями. Правда, сразу не получилось обнародовать это. Операторы из салатов вылезали, поэтому только спустя неделю», — подписал оригинальное видео блогер x8_aleks (имя Александр) в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной организацией). Корреспондент URA.RU обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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