04 января 2025
03 января 2025

Свердловчане застряли в пробке перед курортом «Гора Белая» из-за платных парковок. Видео

Перед курортом «Гора Белая» образовались большие пробки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отдыхающие стояли в пробке больше часа (архивное фото)
Отдыхающие стояли в пробке больше часа (архивное фото) Фото:

Возле горнолыжного комплекса «Гора Белая» образовалась огромная пробка из-за платных парковок. В новогодние праздники свердловчане заполонили курорт. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Тут происходит какое-то безумие. Не знаю, почему руководство решило сделать платную парковку на выезде, но мы стоим уже час. Сзади нас собирается еще бешеное количество машин», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

По словам очевидца, горнолыжный комплекс не справляется с потоком отдыхающих. На парковке не хватает мест, несмотря на большие размеры и стоимость въезда 150 рублей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям комплекса «Гора Белая». Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возле горнолыжного комплекса «Гора Белая» образовалась огромная пробка из-за платных парковок. В новогодние праздники свердловчане заполонили курорт. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Тут происходит какое-то безумие. Не знаю, почему руководство решило сделать платную парковку на выезде, но мы стоим уже час. Сзади нас собирается еще бешеное количество машин», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По словам очевидца, горнолыжный комплекс не справляется с потоком отдыхающих. На парковке не хватает мест, несмотря на большие размеры и стоимость въезда 150 рублей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям комплекса «Гора Белая». Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...