Возле горнолыжного комплекса «Гора Белая» образовалась огромная пробка из-за платных парковок. В новогодние праздники свердловчане заполонили курорт. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Тут происходит какое-то безумие. Не знаю, почему руководство решило сделать платную парковку на выезде, но мы стоим уже час. Сзади нас собирается еще бешеное количество машин», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
По словам очевидца, горнолыжный комплекс не справляется с потоком отдыхающих. На парковке не хватает мест, несмотря на большие размеры и стоимость въезда 150 рублей.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям комплекса «Гора Белая». Ответ ожидается.
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