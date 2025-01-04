04 января 2025

В аэропорту Кольцово задерживаются рейсы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Кольцово пассажиры ждут рейсы в Казань и Петербург (архивное фото)
В аэропорту Кольцово пассажиры ждут рейсы в Казань и Петербург (архивное фото) Фото:

В аэропорту Кольцово на несколько часов задерживаются рейсы до Казани и Санкт-Петербурга. Борт до северной столицы летит с опозданием в Екатеринбург из Якутска. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Вылет самолета RRJ-95LR рейсом WZ-1069 авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Казань перенесли с 08:15 на 11:30 по уральскому времени. Рейс R-467 воздушного судна Boeing-737 из Якутска в Санкт-Петербург с остановкой в Екатеринбурге авиакомпании «Якутия» сдвинули с 11:40 на 14:30 по местному времени.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы авиакомпаний за комментариями. На момент публикации ответы не поступили.

Борт Red Wings должен вылететь в Казань в 11:30
Борт Red Wings должен вылететь в Казань в 11:30
Фото:
На момент публикации самолет летит из Якутска в Екатеринбург
На момент публикации самолет летит из Якутска в Екатеринбург
Фото:

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В аэропорту Кольцово на несколько часов задерживаются рейсы до Казани и Санкт-Петербурга. Борт до северной столицы летит с опозданием в Екатеринбург из Якутска. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Вылет самолета RRJ-95LR рейсом WZ-1069 авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Казань перенесли с 08:15 на 11:30 по уральскому времени. Рейс R-467 воздушного судна Boeing-737 из Якутска в Санкт-Петербург с остановкой в Екатеринбурге авиакомпании «Якутия» сдвинули с 11:40 на 14:30 по местному времени. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы авиакомпаний за комментариями. На момент публикации ответы не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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