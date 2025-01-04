В аэропорту Кольцово на несколько часов задерживаются рейсы до Казани и Санкт-Петербурга. Борт до северной столицы летит с опозданием в Екатеринбург из Якутска. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Вылет самолета RRJ-95LR рейсом WZ-1069 авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Казань перенесли с 08:15 на 11:30 по уральскому времени. Рейс R-467 воздушного судна Boeing-737 из Якутска в Санкт-Петербург с остановкой в Екатеринбурге авиакомпании «Якутия» сдвинули с 11:40 на 14:30 по местному времени.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы авиакомпаний за комментариями. На момент публикации ответы не поступили.
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