Свердловчанину, напавшему на фельдшера скорой, грозит до 7 лет тюрьмы

СУ СК России по Свердловской области предъявил обвинение мужчине, который разбил голову фельдшеру в Североуральске. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«Следственным отделом по городу Североуральск СУ СК России по Свердловской области ранее судимому местному жителю, 1997 года рождения, предъявлено обвинение в хулиганстве (часть 2 статья 213 УК РФ). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы», — говорится в telegram-канале СКР.
Сейчас мужчина находится под стражей. В ведомстве сообщили, что сбор доказательств продолжается.
На 31-летнюю женщину пьяная компания напала 1 января. Медик приехала по вызову на улицу Октябрьская, 1. Возле подъезда на нее набросились четверо людей, один из них выхватил чемодан с набором фельдшерской помощи и разбил его о голову врача. Женщина получила сотрясение головного мозга и ушиб локтя. По словам коллег, никто не заступился за нее, а пациент, кому она оказывала помощь, сбежал. Очевидцы вызвали полицию, дебоширов задержали. Глава СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль и поручил возбудить уголовное дело в отношении главного зачинщика.
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