04 января 2025

Напавшие на медиков в Североуральске принесли извинения на камеру. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На медиков напали 1 января, зачинщику грозит до семи лет тюрьмы (архивное фото)
На медиков напали 1 января, зачинщику грозит до семи лет тюрьмы (архивное фото) Фото:

В Североуральске (Свердловская область) большая часть пьяной компании извинились за нападение на медиков скорой помощи перед камерой. Они также попросили прощения за своего друга, который разбил голову фельдшеру и находится под стражей.

«Я приношу свои извинения медикам Североуральска за инцидент, произошедший на улице Октябрьской и за своего друга Витю М.», — передает слова первого telegram-канал «Бандитский центр». Второй подхватил: «Я Валерий приношу свои извинения перед городом Североуральском, перед врачами, с которыми, ну, мы накосячили и за Виктора». Справа от них стоял третий свердловчанин с флагом «Русской общины».

На 31-летнюю женщину пьяные мужчины напали 1 января. Медик приехала по вызову на улицу Октябрьская, 1. Возле подъезда на нее набросились четверо людей, один из них выхватил чемодан с набором фельдшерской помощи и разбил его о голову врача. Женщина получила сотрясение головного мозга и ушиб локтя. По словам коллег, никто не заступился за нее, а пациент, кому она оказывала помощь, сбежал. Очевидцы вызвали полицию, дебоширов задержали. Глава СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль и поручил возбудить уголовное дело в отношении главного зачинщика. Нападавшему грозит до семи лет тюрьмы.

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В Североуральске (Свердловская область) большая часть пьяной компании извинились за нападение на медиков скорой помощи перед камерой. Они также попросили прощения за своего друга, который разбил голову фельдшеру и находится под стражей. «Я приношу свои извинения медикам Североуральска за инцидент, произошедший на улице Октябрьской и за своего друга Витю М.», — передает слова первого telegram-канал «Бандитский центр». Второй подхватил: «Я Валерий приношу свои извинения перед городом Североуральском, перед врачами, с которыми, ну, мы накосячили и за Виктора». Справа от них стоял третий свердловчанин с флагом «Русской общины». На 31-летнюю женщину пьяные мужчины напали 1 января. Медик приехала по вызову на улицу Октябрьская, 1. Возле подъезда на нее набросились четверо людей, один из них выхватил чемодан с набором фельдшерской помощи и разбил его о голову врача. Женщина получила сотрясение головного мозга и ушиб локтя. По словам коллег, никто не заступился за нее, а пациент, кому она оказывала помощь, сбежал. Очевидцы вызвали полицию, дебоширов задержали. Глава СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль и поручил возбудить уголовное дело в отношении главного зачинщика. Нападавшему грозит до семи лет тюрьмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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