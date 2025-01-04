В Североуральске (Свердловская область) большая часть пьяной компании извинились за нападение на медиков скорой помощи перед камерой. Они также попросили прощения за своего друга, который разбил голову фельдшеру и находится под стражей.
«Я приношу свои извинения медикам Североуральска за инцидент, произошедший на улице Октябрьской и за своего друга Витю М.», — передает слова первого telegram-канал «Бандитский центр». Второй подхватил: «Я Валерий приношу свои извинения перед городом Североуральском, перед врачами, с которыми, ну, мы накосячили и за Виктора». Справа от них стоял третий свердловчанин с флагом «Русской общины».
На 31-летнюю женщину пьяные мужчины напали 1 января. Медик приехала по вызову на улицу Октябрьская, 1. Возле подъезда на нее набросились четверо людей, один из них выхватил чемодан с набором фельдшерской помощи и разбил его о голову врача. Женщина получила сотрясение головного мозга и ушиб локтя. По словам коллег, никто не заступился за нее, а пациент, кому она оказывала помощь, сбежал. Очевидцы вызвали полицию, дебоширов задержали. Глава СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль и поручил возбудить уголовное дело в отношении главного зачинщика. Нападавшему грозит до семи лет тюрьмы.
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