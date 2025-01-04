Силовики зашли внутрь здания (архивное фото)
В Екатеринбурге в ночь на 5 января силовики в масках и с автоматами ворвались в торговый центр «Антей». Об этом сообщил очевидец в соцсетях.
«Прямо сейчас около входа в „Антей“. Много людей в масках, кругом полиция», — рассказал он telegram-каналу «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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