04 января 2025
03 января 2025

В центр Екатеринбурга нагрянули десятки силовиков в масках. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики зашли внутрь здания (архивное фото)
Силовики зашли внутрь здания (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в ночь на 5 января силовики в масках и с автоматами ворвались в торговый центр «Антей». Об этом сообщил очевидец в соцсетях.

«Прямо сейчас около входа в „Антей“. Много людей в масках, кругом полиция», — рассказал он telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге в ночь на 5 января силовики в масках и с автоматами ворвались в торговый центр «Антей». Об этом сообщил очевидец в соцсетях. «Прямо сейчас около входа в „Антей“. Много людей в масках, кругом полиция», — рассказал он telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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