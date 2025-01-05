Аномальная оттепель, сорванный теракт, ЧП с самолетом: семь свердловских событий недели

Главное в Екатеринбурге и Свердловской области за 30 декабря-5 января

06 января 2025 в 08:24 Размер текста - 17 +

Задержание подростков, готовивших теракт в Екатеринбурге, произвело широкий резонанс и за пределами региона Фото: Илья Московец © URA.RU Начало января запомнится свердловчанам не только аномально теплой погодой, какой не было 18 лет, но и задержанием трех подростков, готовивших теракт в Екатеринбурге. На суде по избранию им меры пресечения стало известно: реализуй они свой преступный план, одна из городских многоэтажек «сложилась бы пополам». О других заметных новостях минувшей недели — в традиционном дайджесте URA.RU. Возвращение трех свердловчан из плена Уже скоро бойцы вернутся к родным (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU 30 декабря между Россией и Украиной прошел обмен военнопленными по формуле «150 на 150». Среди тех, кого вернули, были трое свердловчан. «Сейчас пока не дома, но уже вне опасности, с ними наши военные и [уполномоченная по правам человека в РФ] Татьяна Москалькова. Они в Белоруссии, почти дома», — рассказывала подробности свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Один из пленных считался пропавшим без вести, его супруга сама пыталась узнать о его судьбе, но безуспешно. Новость о том, что муж жив, стала для нее настоящим новогодним подарком. У пары к тому же есть восьмилетняя дочь. Второго свердловчанина дома ждет мать и двое детей, третьего — супруга. В Лесном сожгли новогоднюю елку 1 января по соцсетям разошлось видео из Лесного, на котором неизвестный неудачно поджег пиротехнику, в итоге искры попали на украшенную елку. Дерево сгорело за считанные минуты. Полиция отнеслась к случившемуся серьезно и начала розыск неосторожного горожанина. Ущерб от его действий составил 600 тысяч рублей. По версии силовиков, ЧП произошло из-за нарушения правил использования пиротехники: вероятно, коробку с салютом поставили на неровную поверхность, не убедившись в безопасности. Мэр Сергей Черепанов, впрочем, считает, что ажиотаж вокруг происшествия преувеличен. Елка стояла в одном из дворов, а не на главной площади, таких в городе 16 штук, настаивал чиновник. «Раздули из мухи слона. Это могло произойти в любом другом городе. Все службы отработали штатно», — комментировал Черепанов. Аномальная оттепель Из-за оттепели работа катков и ледовых городков под угрозой Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Декабрь 2024 года стал одним из самых теплых за всю историю Екатеринбурга. Средняя температура воздуха составила -6,1 градуса. Теплее было только в декабре 2003-го (-5,5) и 2006-го (-5,7) годов. В первые дни января оттепель продолжилась, 3-го числа был побит температурный рекорд за последние 18 лет — воздух прогрелся до +2,1. Из-за аномального тепла даже главный городской каток на Площади 1905 года начал таять, а работу ледового городка 5 января ограничили. Горожан, которые собирались там покататься, это расстроило, многие попросили вернуть деньги за билеты. Еще раньше в Новоуральске из-за оттепели закрылись ледяные горки в Парке культуры и отдыха. Сотрудники посчитали, что катание с таких аттракционов опасно для детей. Фельдшеру разбили голову аптечкой В Североуральске 1 января компания пьяных молодых людей напала на бригаду скорой помощи, приехавшую на вызов. Они начали приставать к водителю, дескать, он не там поставил машину и преградил дорогу детской коляске. Пока тот разворачивался, 31-летняя фельдшер с пациентом выходили из подъезда. Один из дебоширов выхватил у нее чемодан с набором медпомощи и ударил по голове. Женщина получила сотрясение головного мозга и ушиб локтя, когда пыталась защититься, и попала в больницу. Вступиться за нее не попытался никто — ни больной (он тут же забежал обратно в подъезд), ни жильцы дома, видевшие потасовку из окна. Хотя полицию вызвали. К слову, перед тем, как напасть на медика, пьяная компания ударила проходивших мимо стариков. Чемодан, которым ударили врача Фото: Алексей Паршуков Главный обидчик медика задержан. Это 27-летний мужчина, ранее не раз судимый за угоны машин, кражи и нападения на людей. В отношении него возбуждено новое дело — по статье о хулиганстве, ему грозит до семи лет лишения свободы. Его друзья позднее записали видео, в котором извинились перед врачами. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Задержки и отмена рейсов на автовокзале В разгар праздников в Екатеринбурге случилась массовая задержка рейсов на Южном автовокзале, некоторые и вовсе были отменены. Например, пассажиры не смогли уехать в Двуреченск, Северский, Заречный, Талицу, Бобровский, Дегтярск и Арамиль. Звучала версия, что все из-за водителей — некоторые в праздники не вышли на работу. Впрочем, официально ее не подтвердили. Экстренная посадка самолета в Египте Вечером 3 января Airbus A-321 «Уральских авиалиний» должен был вылететь из аэропорта Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, но сразу после взлета экипаж запросил экстренную посадку — сработала сигнализация о неисправности двигателя. Борт успешно посадили, за пассажирами — их в салоне было 236 — отправили резервный самолет. Вечером 4 января они вернулись в Екатеринбург. Сейчас расследованием инцидента занимается Росавиация, самолет от полетов отстранили. Подростки готовили теракт в Екатеринбурге 5 января подростков отправили на полтора месяца в СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU Днем 4 января в ФСБ сообщили о задержании трех 17-летних подростков, которые готовили теракт в городе. Зачинщик — Кирилл М. (имя изменено), студент первого курса колледжа, курьер службы доставки — на допросе рассказывал, что в августе 2023-го «стал приверженцем правых взглядов, подписался в Telegram на неонацистские каналы». Там же он прочитал призывы к борьбе с полицией, и в ночь на 22 декабря поджог ведомственный УАЗ на улице Чапаева. Затем Кирилл решил сделать и протестировать взрывчатку и привлек к делу своего друга Игоря (имя изменено). Тот также сделал таймер. Роль третьего соучастника — Валентина С. (имя изменено) — до конца не понятна. Но если первых двух обвиняют по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном изготовлении и ношении взрывчатки, то его лишь по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Сегодня подростков отправили в СИЗО до 21 февраля. На суде следователь сказал матери одного из обвиняемых: «Дом сложился бы пополам». Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начало января запомнится свердловчанам не только аномально теплой погодой, какой не было 18 лет, но и задержанием трех подростков, готовивших теракт в Екатеринбурге. На суде по избранию им меры пресечения стало известно: реализуй они свой преступный план, одна из городских многоэтажек «сложилась бы пополам». О других заметных новостях минувшей недели — в традиционном дайджесте URA.RU. Возвращение трех свердловчан из плена 30 декабря между Россией и Украиной прошел обмен военнопленными по формуле «150 на 150». Среди тех, кого вернули, были трое свердловчан. «Сейчас пока не дома, но уже вне опасности, с ними наши военные и [уполномоченная по правам человека в РФ] Татьяна Москалькова. Они в Белоруссии, почти дома», — рассказывала подробности свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Один из пленных считался пропавшим без вести, его супруга сама пыталась узнать о его судьбе, но безуспешно. Новость о том, что муж жив, стала для нее настоящим новогодним подарком. У пары к тому же есть восьмилетняя дочь. Второго свердловчанина дома ждет мать и двое детей, третьего — супруга. В Лесном сожгли новогоднюю елку 1 января по соцсетям разошлось видео из Лесного, на котором неизвестный неудачно поджег пиротехнику, в итоге искры попали на украшенную елку. Дерево сгорело за считанные минуты. Полиция отнеслась к случившемуся серьезно и начала розыск неосторожного горожанина. Ущерб от его действий составил 600 тысяч рублей. По версии силовиков, ЧП произошло из-за нарушения правил использования пиротехники: вероятно, коробку с салютом поставили на неровную поверхность, не убедившись в безопасности. Мэр Сергей Черепанов, впрочем, считает, что ажиотаж вокруг происшествия преувеличен. Елка стояла в одном из дворов, а не на главной площади, таких в городе 16 штук, настаивал чиновник. «Раздули из мухи слона. Это могло произойти в любом другом городе. Все службы отработали штатно», — комментировал Черепанов. Аномальная оттепель Декабрь 2024 года стал одним из самых теплых за всю историю Екатеринбурга. Средняя температура воздуха составила -6,1 градуса. Теплее было только в декабре 2003-го (-5,5) и 2006-го (-5,7) годов. В первые дни января оттепель продолжилась, 3-го числа был побит температурный рекорд за последние 18 лет — воздух прогрелся до +2,1. Из-за аномального тепла даже главный городской каток на Площади 1905 года начал таять, а работу ледового городка 5 января ограничили. Горожан, которые собирались там покататься, это расстроило, многие попросили вернуть деньги за билеты. Еще раньше в Новоуральске из-за оттепели закрылись ледяные горки в Парке культуры и отдыха. Сотрудники посчитали, что катание с таких аттракционов опасно для детей. Фельдшеру разбили голову аптечкой В Североуральске 1 января компания пьяных молодых людей напала на бригаду скорой помощи, приехавшую на вызов. Они начали приставать к водителю, дескать, он не там поставил машину и преградил дорогу детской коляске. Пока тот разворачивался, 31-летняя фельдшер с пациентом выходили из подъезда. Один из дебоширов выхватил у нее чемодан с набором медпомощи и ударил по голове. Женщина получила сотрясение головного мозга и ушиб локтя, когда пыталась защититься, и попала в больницу. Вступиться за нее не попытался никто — ни больной (он тут же забежал обратно в подъезд), ни жильцы дома, видевшие потасовку из окна. Хотя полицию вызвали. К слову, перед тем, как напасть на медика, пьяная компания ударила проходивших мимо стариков. Главный обидчик медика задержан. Это 27-летний мужчина, ранее не раз судимый за угоны машин, кражи и нападения на людей. В отношении него возбуждено новое дело — по статье о хулиганстве, ему грозит до семи лет лишения свободы. Его друзья позднее записали видео, в котором извинились перед врачами. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Задержки и отмена рейсов на автовокзале В разгар праздников в Екатеринбурге случилась массовая задержка рейсов на Южном автовокзале, некоторые и вовсе были отменены. Например, пассажиры не смогли уехать в Двуреченск, Северский, Заречный, Талицу, Бобровский, Дегтярск и Арамиль. Звучала версия, что все из-за водителей — некоторые в праздники не вышли на работу. Впрочем, официально ее не подтвердили. Экстренная посадка самолета в Египте Вечером 3 января Airbus A-321 «Уральских авиалиний» должен был вылететь из аэропорта Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, но сразу после взлета экипаж запросил экстренную посадку — сработала сигнализация о неисправности двигателя. Борт успешно посадили, за пассажирами — их в салоне было 236 — отправили резервный самолет. Вечером 4 января они вернулись в Екатеринбург. Сейчас расследованием инцидента занимается Росавиация, самолет от полетов отстранили. Подростки готовили теракт в Екатеринбурге Днем 4 января в ФСБ сообщили о задержании трех 17-летних подростков, которые готовили теракт в городе. Зачинщик — Кирилл М. (имя изменено), студент первого курса колледжа, курьер службы доставки — на допросе рассказывал, что в августе 2023-го «стал приверженцем правых взглядов, подписался в Telegram на неонацистские каналы». Там же он прочитал призывы к борьбе с полицией, и в ночь на 22 декабря поджог ведомственный УАЗ на улице Чапаева. Затем Кирилл решил сделать и протестировать взрывчатку и привлек к делу своего друга Игоря (имя изменено). Тот также сделал таймер. Роль третьего соучастника — Валентина С. (имя изменено) — до конца не понятна. Но если первых двух обвиняют по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном изготовлении и ношении взрывчатки, то его лишь по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Сегодня подростков отправили в СИЗО до 21 февраля. На суде следователь сказал матери одного из обвиняемых: «Дом сложился бы пополам». Все новости по теме — в сюжете URA.RU.