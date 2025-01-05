В Екатеринбурге на улице Софьи Перовской, 119, в новогоднюю ночь компания закинула несколько петард в подъезд дома и в придомовую бетонную урну. Из-за произошедшего дверь перестала закрываться, а урна развалилась на части.
«Вы можете наблюдать… местных жителей и их гостей, которые уничтожили чужое домовое имущество. В результате: урну для мусора разорвало пополам, так и валяется. В подъезде был летом сделан ремонт, тоже все не очень. Дверь домофона не закрывается», — сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
На опубликованных каналом кадрах заметно, как компания людей, смеясь, убегает, закидывая петарды. Екатеринбуржцев просят объявиться и вернуть испорченный подъезд в идеальное состояние.
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