05 января 2025
04 января 2025

Екатеринбуржцы закидали петардами подъезд и урну в новогоднюю ночь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина закинул петарды в подъезд дома, куда позже зашел (архивное фото)
Мужчина закинул петарды в подъезд дома, куда позже зашел (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Софьи Перовской, 119, в новогоднюю ночь компания закинула несколько петард в подъезд дома и в придомовую бетонную урну. Из-за произошедшего дверь перестала закрываться, а урна развалилась на части.

«Вы можете наблюдать… местных жителей и их гостей, которые уничтожили чужое домовое имущество. В результате: урну для мусора разорвало пополам, так и валяется. В подъезде был летом сделан ремонт, тоже все не очень. Дверь домофона не закрывается», — сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

На опубликованных каналом кадрах заметно, как компания людей, смеясь, убегает, закидывая петарды. Екатеринбуржцев просят объявиться и вернуть испорченный подъезд в идеальное состояние.

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В Екатеринбурге на улице Софьи Перовской, 119, в новогоднюю ночь компания закинула несколько петард в подъезд дома и в придомовую бетонную урну. Из-за произошедшего дверь перестала закрываться, а урна развалилась на части. «Вы можете наблюдать… местных жителей и их гостей, которые уничтожили чужое домовое имущество. В результате: урну для мусора разорвало пополам, так и валяется. В подъезде был летом сделан ремонт, тоже все не очень. Дверь домофона не закрывается», — сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На опубликованных каналом кадрах заметно, как компания людей, смеясь, убегает, закидывая петарды. Екатеринбуржцев просят объявиться и вернуть испорченный подъезд в идеальное состояние.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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