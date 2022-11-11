В Екатеринбурге скорая с пациентом, которого везли в реанимацию, попала в ДТП

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга автомобиль скорой помощи с пациентом, которого везли в реанимацию, попал в аварию с внедорожником. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, проводят замеры, составляют процессуальные документы и опрашивают участников происшествия», — рассказал представитель ведомства. Авария произошла вечером 11 ноября.
Состояние пациента неизвестно. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу пообещали подробнее прокомментировать ДТП позднее.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили 8-летнего ребенка. Мальчик перебегал дорогу и не посмотрел по сторонам.
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