В Екатеринбурге скорая с пациентом, которого везли в реанимацию, попала в ДТП

12 ноября 2022 в 00:54 Размер текста - 17 +

Автомобиль скорой помощи в момент аварии вез пациента в реанимацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Верх-Исетском районе Екатеринбурга автомобиль скорой помощи с пациентом, которого везли в реанимацию, попал в аварию с внедорожником. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, проводят замеры, составляют процессуальные документы и опрашивают участников происшествия», — рассказал представитель ведомства. Авария произошла вечером 11 ноября. Состояние пациента неизвестно. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу пообещали подробнее прокомментировать ДТП позднее. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили 8-летнего ребенка. Мальчик перебегал дорогу и не посмотрел по сторонам. Фото: telegram-канал «Вечерние ведомости»

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга автомобиль скорой помощи с пациентом, которого везли в реанимацию, попал в аварию с внедорожником. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, проводят замеры, составляют процессуальные документы и опрашивают участников происшествия», — рассказал представитель ведомства. Авария произошла вечером 11 ноября. Состояние пациента неизвестно. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу пообещали подробнее прокомментировать ДТП позднее. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили 8-летнего ребенка. Мальчик перебегал дорогу и не посмотрел по сторонам.