11 ноября 2022

В Екатеринбурге скорая с пациентом, которого везли в реанимацию, попала в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, скорая помощь, машина скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой помощи в момент аварии вез пациента в реанимацию Фото:

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга автомобиль скорой помощи с пациентом, которого везли в реанимацию, попал в аварию с внедорожником. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, проводят замеры, составляют процессуальные документы и опрашивают участников происшествия», — рассказал представитель ведомства. Авария произошла вечером 11 ноября.

Состояние пациента неизвестно. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу пообещали подробнее прокомментировать ДТП позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили 8-летнего ребенка. Мальчик перебегал дорогу и не посмотрел по сторонам.

Фото:

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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга автомобиль скорой помощи с пациентом, которого везли в реанимацию, попал в аварию с внедорожником. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, проводят замеры, составляют процессуальные документы и опрашивают участников происшествия», — рассказал представитель ведомства. Авария произошла вечером 11 ноября. Состояние пациента неизвестно. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу пообещали подробнее прокомментировать ДТП позднее. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили 8-летнего ребенка. Мальчик перебегал дорогу и не посмотрел по сторонам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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