Казак, раненый на Украине, пробежал по Перми

Ветеран спецоперации Антон Марамыгин после ранения пробежал Пермский марафон

05 сентября 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

Ранение в ногу не помешало пермяку принять участив марафоне Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Казак из Березников Пермского края Антон Марамыгин, который был серьезно ранен в бедро на Украине, принял участие в Пермском марафоне. Своими впечатлениями от забега он поделился в соцсетях. «Организация на высоте, все продумано. Спасибо всем за это событие. Нога болела уже после. Странные ощущения. Я собой доволен», — пишет Марамыгин в соцсети «ВКонтакте». Основные забеги Пермского марафона состоялись 4 сентября. 2896 участников пробежали самую небольшую дистанцию в 10,5 км. Также любители спорта преодолели марафон и полумарафон. Как рассказывало URA.RU, Антон Марамыгин весной получил тяжелое ранение в ходе спецоперации РФ на Украине. Осколки мины попали ему в бедро и руку. В июле после лечения он вернулся в Прикамье. Специальную военную операцию Россия проводит с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин, объявивший о ее начале, подчеркивал, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию страны, а также на защиту жителей Донбасса.

Казак из Березников Пермского края Антон Марамыгин, который был серьезно ранен в бедро на Украине, принял участие в Пермском марафоне. Своими впечатлениями от забега он поделился в соцсетях. «Организация на высоте, все продумано. Спасибо всем за это событие. Нога болела уже после. Странные ощущения. Я собой доволен», — пишет Марамыгин в соцсети «ВКонтакте». Основные забеги Пермского марафона состоялись 4 сентября. 2896 участников пробежали самую небольшую дистанцию в 10,5 км. Также любители спорта преодолели марафон и полумарафон. Как рассказывало URA.RU, Антон Марамыгин весной получил тяжелое ранение в ходе спецоперации РФ на Украине. Осколки мины попали ему в бедро и руку. В июле после лечения он вернулся в Прикамье. Специальную военную операцию Россия проводит с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин, объявивший о ее начале, подчеркивал, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию страны, а также на защиту жителей Донбасса.