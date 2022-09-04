04 сентября 2022
03 сентября 2022
02 сентября 2022

Казак, раненый на Украине, пробежал по Перми

Ветеран спецоперации Антон Марамыгин после ранения пробежал Пермский марафон
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожилые бегуны во время подготовки к марафону
Ранение в ногу не помешало пермяку принять участив марафоне Фото:

Казак из Березников Пермского края Антон Марамыгин, который был серьезно ранен в бедро на Украине, принял участие в Пермском марафоне. Своими впечатлениями от забега он поделился в соцсетях.

«Организация на высоте, все продумано. Спасибо всем за это событие. Нога болела уже после. Странные ощущения. Я собой доволен», — пишет Марамыгин в соцсети «ВКонтакте».

Основные забеги Пермского марафона состоялись 4 сентября. 2896 участников пробежали самую небольшую дистанцию в 10,5 км. Также любители спорта преодолели марафон и полумарафон. Как рассказывало URA.RU, Антон Марамыгин весной получил тяжелое ранение в ходе спецоперации РФ на Украине. Осколки мины попали ему в бедро и руку. В июле после лечения он вернулся в Прикамье.

Специальную военную операцию Россия проводит с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин, объявивший о ее начале, подчеркивал, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию страны, а также на защиту жителей Донбасса.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Казак из Березников Пермского края Антон Марамыгин, который был серьезно ранен в бедро на Украине, принял участие в Пермском марафоне. Своими впечатлениями от забега он поделился в соцсетях. «Организация на высоте, все продумано. Спасибо всем за это событие. Нога болела уже после. Странные ощущения. Я собой доволен», — пишет Марамыгин в соцсети «ВКонтакте». Основные забеги Пермского марафона состоялись 4 сентября. 2896 участников пробежали самую небольшую дистанцию в 10,5 км. Также любители спорта преодолели марафон и полумарафон. Как рассказывало URA.RU, Антон Марамыгин весной получил тяжелое ранение в ходе спецоперации РФ на Украине. Осколки мины попали ему в бедро и руку. В июле после лечения он вернулся в Прикамье. Специальную военную операцию Россия проводит с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин, объявивший о ее начале, подчеркивал, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию страны, а также на защиту жителей Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...