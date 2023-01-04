В пожаре на Уралмаше сгорел мужчина. Фото, видео

05 января 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

Спасатели тушат пожар в частном доме на Новаторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При пожаре в частном доме на улице Новаторов (Уралмаш) в Екатеринбурге погиб мужчина. Его тело обнаружили спасатели, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в официальном telegram-канале. «В 18:03 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре на улице Новаторов. Прибывшие на место огнеборцы установили, что открытым огнем горят частный жилой дом и надворные постройки. Создавалась угроза распространения огня на соседние здания. В ходе тушения пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни», — рассказали спасатели. Локализовать пожар удалось спустя полтора часа на площади 130 квадратных метров. В тушении огня задействованы четыре машины пожарной техники и 18 спасателей. Площадь пожара составила 130 квадратных метров Фото: ГУ МЧС по Свердловской области В тушении пожара участвуют 18 спасателей Фото: ГУ МЧС по Свердловской области На Новаторов загорелся частный дом Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

При пожаре в частном доме на улице Новаторов (Уралмаш) в Екатеринбурге погиб мужчина. Его тело обнаружили спасатели, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в официальном telegram-канале. «В 18:03 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре на улице Новаторов. Прибывшие на место огнеборцы установили, что открытым огнем горят частный жилой дом и надворные постройки. Создавалась угроза распространения огня на соседние здания. В ходе тушения пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни», — рассказали спасатели. Локализовать пожар удалось спустя полтора часа на площади 130 квадратных метров. В тушении огня задействованы четыре машины пожарной техники и 18 спасателей.