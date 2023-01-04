04 января 2023

В пожаре на Уралмаше сгорел мужчина. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Спасатели тушат пожар в частном доме на Новаторов Фото:

При пожаре в частном доме на улице Новаторов (Уралмаш) в Екатеринбурге погиб мужчина. Его тело обнаружили спасатели, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в официальном telegram-канале.

«В 18:03 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре на улице Новаторов. Прибывшие на место огнеборцы установили, что открытым огнем горят частный жилой дом и надворные постройки. Создавалась угроза распространения огня на соседние здания. В ходе тушения пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни», — рассказали спасатели.

Локализовать пожар удалось спустя полтора часа на площади 130 квадратных метров. В тушении огня задействованы четыре машины пожарной техники и 18 спасателей.

Площадь пожара составила 130 квадратных метров
Фото:
В тушении пожара участвуют 18 спасателей
Фото:
На Новаторов загорелся частный дом
Фото:

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При пожаре в частном доме на улице Новаторов (Уралмаш) в Екатеринбурге погиб мужчина. Его тело обнаружили спасатели, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в официальном telegram-канале. «В 18:03 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре на улице Новаторов. Прибывшие на место огнеборцы установили, что открытым огнем горят частный жилой дом и надворные постройки. Создавалась угроза распространения огня на соседние здания. В ходе тушения пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни», — рассказали спасатели. Локализовать пожар удалось спустя полтора часа на площади 130 квадратных метров. В тушении огня задействованы четыре машины пожарной техники и 18 спасателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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