При пожаре в частном доме на улице Новаторов (Уралмаш) в Екатеринбурге погиб мужчина. Его тело обнаружили спасатели, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в официальном telegram-канале.
«В 18:03 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре на улице Новаторов. Прибывшие на место огнеборцы установили, что открытым огнем горят частный жилой дом и надворные постройки. Создавалась угроза распространения огня на соседние здания. В ходе тушения пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни», — рассказали спасатели.
Локализовать пожар удалось спустя полтора часа на площади 130 квадратных метров. В тушении огня задействованы четыре машины пожарной техники и 18 спасателей.
Площадь пожара составила 130 квадратных метров
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В тушении пожара участвуют 18 спасателей
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
На Новаторов загорелся частный дом
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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При пожаре в частном доме на улице Новаторов (Уралмаш) в Екатеринбурге погиб мужчина. Его тело обнаружили спасатели, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в официальном telegram-канале. «В 18:03 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре на улице Новаторов. Прибывшие на место огнеборцы установили, что открытым огнем горят частный жилой дом и надворные постройки. Создавалась угроза распространения огня на соседние здания. В ходе тушения пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни», — рассказали спасатели. Локализовать пожар удалось спустя полтора часа на площади 130 квадратных метров. В тушении огня задействованы четыре машины пожарной техники и 18 спасателей.