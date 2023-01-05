Во Франции нашли гуманный способ отказать Украине в помощи

Политик Филиппо: Запад должен спонсировать больницы на Украине, а не Зеленского

06 января 2023 в 01:07 Размер текста - 17 +

Во Франции призвали спонсировать больницы на Украине вместо военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во Франции было предложено направлять средства на модернизацию больниц на Украине вместо того, чтобы спонсировать военные интересы Киева. Об этом заявил французский политик лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «Только представьте себе: мы бы выделяли 300 миллионов в месяц, которые отдаем президенту Украины Владимиру Зеленскому, на нужды больниц: сколько жизней было бы спасено?», — написал Филиппо у себя на странице в Twitter. По мнению политика, было бы гораздо более целесообразно и гуманно предоставить деньги на решение проблем с нехваткой рук в медицинских учреждениях Украины. Филиппо уже не в первый раз критикует действия нынешних властей западных стран. Ранее он назвал «бредом» новую программу поддержки Украины со стороны ЕС, передает RT. Кроме того, согласно мнению Филиппо, киевская власть тоже не заслуживает доверия, поскольку неизвестно каким образом Украина распоряжается миллиардами евро, которые Париж отправляет им каждый месяц, если просьбы о помощи не прекращаются.

Во Франции было предложено направлять средства на модернизацию больниц на Украине вместо того, чтобы спонсировать военные интересы Киева. Об этом заявил французский политик лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «Только представьте себе: мы бы выделяли 300 миллионов в месяц, которые отдаем президенту Украины Владимиру Зеленскому, на нужды больниц: сколько жизней было бы спасено?», — написал Филиппо у себя на странице в Twitter. По мнению политика, было бы гораздо более целесообразно и гуманно предоставить деньги на решение проблем с нехваткой рук в медицинских учреждениях Украины. Филиппо уже не в первый раз критикует действия нынешних властей западных стран. Ранее он назвал «бредом» новую программу поддержки Украины со стороны ЕС, передает RT. Кроме того, согласно мнению Филиппо, киевская власть тоже не заслуживает доверия, поскольку неизвестно каким образом Украина распоряжается миллиардами евро, которые Париж отправляет им каждый месяц, если просьбы о помощи не прекращаются.