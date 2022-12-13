Во Франции возмутились из-за многомиллиардной помощи Украине

14 декабря 2022 в 06:29 Размер текста - 17 +

Во Франции раскритиковали постоянные просьбы властей Украины о помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Неизвестно каким образом распоряжаются украинские власти с миллиардами евро, которые Париж отправляет им каждый месяц, если просьбы о помощи не прекращаются. Таким вопросом задался французский политик Флориан Филиппо. «Жена Зеленского, 1-я леди Зеленская, приходит к нам сегодня и говорит » » Если у вас есть генераторы, генераторные установки, дайте их нам! » Но что они вообще делают с миллиардами евро, которые мы отправляем им каждый месяц?!», — написал Филиппо на своей странице в социальной сети Twitter. Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время международной конференции в Париже попросил у Европы увеличить помощь Киеву, пишет МК . Многие страны оказывают поддержку Украине с начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента России Владимира Путина, она проводится с целью защиты мирного населения Донбасса.

Неизвестно каким образом распоряжаются украинские власти с миллиардами евро, которые Париж отправляет им каждый месяц, если просьбы о помощи не прекращаются. Таким вопросом задался французский политик Флориан Филиппо. «Жена Зеленского, 1-я леди Зеленская, приходит к нам сегодня и говорит » » Если у вас есть генераторы, генераторные установки, дайте их нам! » Но что они вообще делают с миллиардами евро, которые мы отправляем им каждый месяц?!», — написал Филиппо на своей странице в социальной сети Twitter. Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время международной конференции в Париже попросил у Европы увеличить помощь Киеву, пишет МК. Многие страны оказывают поддержку Украине с начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента России Владимира Путина, она проводится с целью защиты мирного населения Донбасса.