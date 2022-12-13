13 декабря 2022

Во Франции возмутились из-за многомиллиардной помощи Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, флаг франции, франция
Во Франции раскритиковали постоянные просьбы властей Украины о помощи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Неизвестно каким образом распоряжаются украинские власти с миллиардами евро, которые Париж отправляет им каждый месяц, если просьбы о помощи не прекращаются. Таким вопросом задался французский политик Флориан Филиппо.

«Жена Зеленского, 1-я леди Зеленская, приходит к нам сегодня и говорит » » Если у вас есть генераторы, генераторные установки, дайте их нам! » Но что они вообще делают с миллиардами евро, которые мы отправляем им каждый месяц?!», — написал Филиппо на своей странице в социальной сети Twitter.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время международной конференции в Париже попросил у Европы увеличить помощь Киеву, пишет МК. Многие страны оказывают поддержку Украине с начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента России Владимира Путина, она проводится с целью защиты мирного населения Донбасса.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Неизвестно каким образом распоряжаются украинские власти с миллиардами евро, которые Париж отправляет им каждый месяц, если просьбы о помощи не прекращаются. Таким вопросом задался французский политик Флориан Филиппо. «Жена Зеленского, 1-я леди Зеленская, приходит к нам сегодня и говорит » » Если у вас есть генераторы, генераторные установки, дайте их нам! » Но что они вообще делают с миллиардами евро, которые мы отправляем им каждый месяц?!», — написал Филиппо на своей странице в социальной сети Twitter. Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время международной конференции в Париже попросил у Европы увеличить помощь Киеву, пишет МК. Многие страны оказывают поддержку Украине с начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента России Владимира Путина, она проводится с целью защиты мирного населения Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...