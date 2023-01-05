В Екатеринбурге завершили возведение ледяных скульптур в честь Рождества. Фото

06 января 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

Скульпторы начали работу в конце декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в канун Рождества возле Храма на Крови появились ледовые скульптуры в рамках фестиваля «Вифлеемская звезда», итоги которого подведут 7 января. Мастера со всей России, в том числе и из Луганской Народной Республики, а также Казахстана, выполнили фигуры согласно заданным темам. На месте проведения фестиваля побывал корреспондент URA.RU. В этом году скульпторам предложили создать фигуры на шесть тем: «Праздник Рождества Христова», «20 лет Храму-Памятнику на Крови», «300 лет Екатеринбургу», «Воинская слава России», «Русская культура», «Космос и авиация». Лучших мастеров определят 7 января по нескольким категориям: приз митрополита Екатеринбургского и Верхотурского, приз Храма-Памятника на Крови, приз благотворителей, приз зрительских симпатий и другие специальные номинации. Фестиваль «Вифлеемская звезда» — единственный в России ледовый фестиваль, посвященный Рождеству. Он проходит ежегодно возле Храма на Крови в первых числах января.

В Екатеринбурге в канун Рождества возле Храма на Крови появились ледовые скульптуры в рамках фестиваля «Вифлеемская звезда», итоги которого подведут 7 января. Мастера со всей России, в том числе и из Луганской Народной Республики, а также Казахстана, выполнили фигуры согласно заданным темам. На месте проведения фестиваля побывал корреспондент URA.RU. В этом году скульпторам предложили создать фигуры на шесть тем: «Праздник Рождества Христова», «20 лет Храму-Памятнику на Крови», «300 лет Екатеринбургу», «Воинская слава России», «Русская культура», «Космос и авиация». Лучших мастеров определят 7 января по нескольким категориям: приз митрополита Екатеринбургского и Верхотурского, приз Храма-Памятника на Крови, приз благотворителей, приз зрительских симпатий и другие специальные номинации. Фестиваль «Вифлеемская звезда» — единственный в России ледовый фестиваль, посвященный Рождеству. Он проходит ежегодно возле Храма на Крови в первых числах января.