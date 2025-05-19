Октябрьский районный суд прекратил уголовное дело пилота авиакомпании «Уральские авиалинии» Максима Красноперова, который наехал в аэропорту Кольцово на техника Раиля Хасанова. Решение было принято в связи с примирением сторон, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
«Прокурором на постановление было подано апелляционное представление. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил судебный акт без изменения», — рассказали в инстанции.
Красноперов обвинялся по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, если деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Красноперов полностью признал свою вину. Уголовное дело рассматривалось в порядке особого судопроизводства.
Инцидент произошел утром 19 мая прошлого года. Самолет готовился к вылету в Бишкек и сбил Хасанова. Передняя стойка шасси переехала ему правую ногу. Раиля госпитализировали. В больнице ему ампутировали конечность.
После несчастного случая было возбуждено уголовное дело. Красноперов признал вину и выплатил технику два миллиона рублей.
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