Пилот «Уральских авиалиний», сбивший самолетом техника, избежал тюремного срока. Фото

Суд прекратил дело пилота, сбившего техника в аэропорту Кольцово
© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Красноперов является пилотом «Уральских авиалиний»
Максим Красноперов является пилотом «Уральских авиалиний» Фото:

Октябрьский районный суд прекратил уголовное дело пилота авиакомпании «Уральские авиалинии» Максима Красноперова, который наехал в аэропорту Кольцово на техника Раиля Хасанова. Решение было принято в связи с примирением сторон, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

«Прокурором на постановление было подано апелляционное представление. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил судебный акт без изменения», — рассказали в инстанции.

Красноперов обвинялся по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, если деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Красноперов полностью признал свою вину.  Уголовное дело рассматривалось в порядке особого судопроизводства.

Инцидент произошел утром 19 мая прошлого года. Самолет готовился к вылету в Бишкек и сбил Хасанова. Передняя стойка шасси переехала ему правую ногу. Раиля госпитализировали. В больнице ему ампутировали конечность.

После несчастного случая было возбуждено уголовное дело. Красноперов признал вину и выплатил технику два миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении Максима Красноперова (на фото по середине) было прекращено
Уголовное дело в отношении Максима Красноперова (на фото по середине) было прекращено
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Октябрьский районный суд прекратил уголовное дело пилота авиакомпании «Уральские авиалинии» Максима Красноперова, который наехал в аэропорту Кольцово на техника Раиля Хасанова. Решение было принято в связи с примирением сторон, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. «Прокурором на постановление было подано апелляционное представление. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил судебный акт без изменения», — рассказали в инстанции. Красноперов обвинялся по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, если деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Красноперов полностью признал свою вину.  Уголовное дело рассматривалось в порядке особого судопроизводства. Инцидент произошел утром 19 мая прошлого года. Самолет готовился к вылету в Бишкек и сбил Хасанова. Передняя стойка шасси переехала ему правую ногу. Раиля госпитализировали. В больнице ему ампутировали конечность. После несчастного случая было возбуждено уголовное дело. Красноперов признал вину и выплатил технику два миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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