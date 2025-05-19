Школьники высыпали на улицы праздновать последний звонок в Екатеринбурге. Фоторепортаж

Школьники Екатеринбурга вышли на улицы праздновать последний звонок
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Последние звонки прошли по всей области
Последние звонки прошли по всей области Фото:

В школах Екатеринбурга 19 мая прозвучал последний звонок для девятиклассников и одиннадцатиклассников. После торжественных линеек выпускники отправились гулять по центру города, несмотря на дождь и пасмурную погоду. О том, как вчерашние ученики провожают школьную пору, — в фоторепортаже URA.RU.

Торжественное вручение аттестатов запланировано на 28 июня в 12:00 и 15:00 соответственно. В 2025 году девятый класс оканчивают 18347 школьников, а 6741 школьников — одиннадцатый класс.

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В школах Екатеринбурга 19 мая прозвучал последний звонок для девятиклассников и одиннадцатиклассников. После торжественных линеек выпускники отправились гулять по центру города, несмотря на дождь и пасмурную погоду. О том, как вчерашние ученики провожают школьную пору, — в фоторепортаже URA.RU. Торжественное вручение аттестатов запланировано на 28 июня в 12:00 и 15:00 соответственно. В 2025 году девятый класс оканчивают 18347 школьников, а 6741 школьников — одиннадцатый класс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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