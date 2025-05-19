Последние звонки прошли по всей области
В школах Екатеринбурга 19 мая прозвучал последний звонок для девятиклассников и одиннадцатиклассников. После торжественных линеек выпускники отправились гулять по центру города, несмотря на дождь и пасмурную погоду. О том, как вчерашние ученики провожают школьную пору, — в фоторепортаже URA.RU.
Торжественное вручение аттестатов запланировано на 28 июня в 12:00 и 15:00 соответственно. В 2025 году девятый класс оканчивают 18347 школьников, а 6741 школьников — одиннадцатый класс.
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