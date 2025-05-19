Росгвардия съехалась к миграционному центру в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Миграционный центр находится на улице Сулимова
Миграционный центр находится на улице Сулимова Фото:

В Екатеринбурге к Универсальному миграционному центру (УМЦ) на улице Сулимова, 46, съехалась Росгвардия, возле здания замечено как минимум три автомобиля. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«У „миграционки“ на Сулимова три машины Росгвардии. Рядом люди стоят, но никто ничего не знает, просто ждут», — сказал очевидец.

URA.RU обратилось за комментарием в управление Росгвардии по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге к Универсальному миграционному центру (УМЦ) на улице Сулимова, 46, съехалась Росгвардия, возле здания замечено как минимум три автомобиля. Об этом URA.RU сообщил читатель. « У „миграционки“ на Сулимова три машины Росгвардии. Рядом люди стоят, но никто ничего не знает, просто ждут» , — сказал очевидец. URA.RU обратилось за комментарием в управление Росгвардии по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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