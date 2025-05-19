Миграционный центр находится на улице Сулимова
В Екатеринбурге к Универсальному миграционному центру (УМЦ) на улице Сулимова, 46, съехалась Росгвардия, возле здания замечено как минимум три автомобиля. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«У „миграционки“ на Сулимова три машины Росгвардии. Рядом люди стоят, но никто ничего не знает, просто ждут», — сказал очевидец.
URA.RU обратилось за комментарием в управление Росгвардии по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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