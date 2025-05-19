Вырвался из СИЗО бизнесмен, давший взятку главе управления ЖКХ в пригороде Екатеринбурга

В Екатеринбурге бизнесмена Качусова, арестованного за взятку, выпустили из СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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Фигуранты уголовного дела по сестрам Камшиловым. Курган, руки, наручники
Олег Качусов попал под стражу в январе Фото:

Владелец компании «СК Интег» Олег Качусов, обвиненный во взятке начальнику городского управления кастроительства и ЖКХ Верхней Пышмы (Свердловская область) Алексею Харламову, вышел из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде Екатеринбурга.

«26 марта мера пресечения была изменена на домашний арест до 29 июня», — сказали в инстанции. Было ли обжаловано решение, неясно.

Как писало URA.RU, Качусова обвиняют в даче взятки за контракт на строительство школы в поселке Кедровое. Речь может идти о пяти миллионах рублей. Харламов тоже попал под следствие и находится под стражей. По некоторым данным, его арест может быть связан с уголовным делом экс-министра энергетики и ЖКХ по регионе Николая Смирнова, которого обвиняют в коррупции. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.

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Владелец компании «СК Интег» Олег Качусов, обвиненный во взятке начальнику городского управления кастроительства и ЖКХ Верхней Пышмы (Свердловская область) Алексею Харламову, вышел из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде Екатеринбурга. «26 марта мера пресечения была изменена на домашний арест до 29 июня», — сказали в инстанции. Было ли обжаловано решение, неясно. Как писало URA.RU, Качусова обвиняют в даче взятки за контракт на строительство школы в поселке Кедровое. Речь может идти о пяти миллионах рублей. Харламов тоже попал под следствие и находится под стражей. По некоторым данным, его арест может быть связан с уголовным делом экс-министра энергетики и ЖКХ по регионе Николая Смирнова, которого обвиняют в коррупции. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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