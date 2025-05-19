Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович прилетела в Екатеринбург. Несмотря на болезнь (накануне артистка подхватила кишечный вирус), певица провела закрытый паблик-ток, в котором поучаствовали местные блогеры, и раскрыла секреты своего похудения, как ей живется с большой грудью и часто ли она бывает на Урале. Подробнее — в материале URA.RU.
Мнение о Екатеринбурге
Первым делом Семенович поделилась впечатлением о столице Урала. «На самом деле, я в Екатеринбурге была очень много раз. Это один из моих любимых городов России: очень красивый, современный, модный, классный. Я очень люблю этот город и рада, что сегодня мы все здесь, на этом замечательном мероприятии, которое несет красоту, доброту и здоровье в мир», — рассказала певица.
Борьба за красивое тело
Следом артистка призналась, что всегда имела проблемы с лишним весом. По словам Семенович, она всю жизнь борется с этой проблемой. Сначала вопрос к телу возникал у тренера по фигурному катанию, тогда Анне было три года. «Меня привели на каток, и тренер сказала: „Она у вас такая толстенькая, наверное, из нее никогда ничего не получится“», — поделилась воспоминаниями певица. Несмотря на это, Семенович добилась успеха в спорте, но ушла из него, из-за чего тренер очень удивилась: «Боже, неужели Аня заканчивает спорт? Это единственный человек из группы, который дошел до таких хороших результатов».
Погоня за красивым телом продолжилась в шоу-бизнесе, когда Семенович пришла в группу «Блестящие». Отпустила ситуацию певица, лишь когда начала заниматься сольной карьерой. «Я немножко расслабилась и начала принимать себя такой, какая есть. Просто поняла, что, наверное, очень худой я не буду, потому что есть генетика, надо адекватно смотреть на своих родителей и гены, которые тебе достались».
Однако, по словам Семенович, вновь настал переломный момент: ей не нравилось то, как она выглядела в телевизоре, который прибавляет килограммы. Певица сидела на диетах, но они не помогали, тогда она обратилась к эндокринологу, и ей поставили диагноз «инсулинорезистентность». Поправить здоровье, а заодно убрать лишний вес, певице помог «русский Оземпик» — «Семавик» (препарат для улучшения гликемического контроля — прим. ред.).
О выдающемся бюсте
Во время встречи Семенович откровенно рассказала, что большая грудь всю жизнь доставляла ей проблемы. «Как я могу относиться к большой груди? Я с ней живу много лет, я с ней смирилась. Сделала операцию, но мне это не помогло, потому что против лома нет приема. Но, честно, если бы у меня была грудь классического размера, второго или третьего, то я, наверное, не стала бы себе ставить импланты восьмого или седьмого [размера]. Это действительно сложно: проблемы со спиной, трудности с подбиранием одежды», — рассказала Семенович.
Артистка призналась, что выступила против, если бы ее дочь в 16 лет захотела большую грудь. «Я бы ее отговорила», — заявила Анна.
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