Семенович тайно прилетела в Екатеринбург на закрытую встречу: какими секретами она делилась. Фото

Анна Семенович прилетела в Екатеринбург на паблик-ток о похудении
© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Семенович стала хедлайнером паблик-тока
Анна Семенович стала хедлайнером паблик-тока Фото:

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович прилетела в Екатеринбург. Несмотря на болезнь (накануне артистка подхватила кишечный вирус), певица провела закрытый паблик-ток, в котором поучаствовали местные блогеры, и раскрыла секреты своего похудения, как ей живется с большой грудью и часто ли она бывает на Урале. Подробнее — в материале URA.RU.

Мнение о Екатеринбурге

Первым делом Семенович поделилась впечатлением о столице Урала. «На самом деле, я в Екатеринбурге была очень много раз. Это один из моих любимых городов России: очень красивый, современный, модный, классный. Я очень люблю этот город и рада, что сегодня мы все здесь, на этом замечательном мероприятии, которое несет красоту, доброту и здоровье в мир», — рассказала певица.

Борьба за красивое тело

Следом артистка призналась, что всегда имела проблемы с лишним весом. По словам Семенович, она всю жизнь борется с этой проблемой. Сначала вопрос к телу возникал у тренера по фигурному катанию, тогда Анне было три года. «Меня привели на каток, и тренер сказала: „Она у вас такая толстенькая, наверное, из нее никогда ничего не получится“», — поделилась воспоминаниями певица. Несмотря на это, Семенович добилась успеха в спорте, но ушла из него, из-за чего тренер очень удивилась: «Боже, неужели Аня заканчивает спорт? Это единственный человек из группы, который дошел до таких хороших результатов».

Певица поделилась, что всю жизнь пытается соответствовать стандартам красоты
Певица поделилась, что всю жизнь пытается соответствовать стандартам красоты
Фото:

Погоня за красивым телом продолжилась в шоу-бизнесе, когда Семенович пришла в группу «Блестящие». Отпустила ситуацию певица, лишь когда начала заниматься сольной карьерой. «Я немножко расслабилась и начала принимать себя такой, какая есть. Просто поняла, что, наверное, очень худой я не буду, потому что есть генетика, надо адекватно смотреть на своих родителей и гены, которые тебе достались».

Однако, по словам Семенович, вновь настал переломный момент: ей не нравилось то, как она выглядела в телевизоре, который прибавляет килограммы. Певица сидела на диетах, но они не помогали, тогда она обратилась к эндокринологу, и ей поставили диагноз «инсулинорезистентность». Поправить здоровье, а заодно убрать лишний вес, певице помог «русский Оземпик» — «Семавик» (препарат для улучшения гликемического контроля — прим. ред.).

О выдающемся бюсте

Во время встречи Семенович откровенно рассказала, что большая грудь всю жизнь доставляла ей проблемы. «Как я могу относиться к большой груди? Я с ней живу много лет, я с ней смирилась. Сделала операцию, но мне это не помогло, потому что против лома нет приема. Но, честно, если бы у меня была грудь классического размера, второго или третьего, то я, наверное, не стала бы себе ставить импланты восьмого или седьмого [размера]. Это действительно сложно: проблемы со спиной, трудности с подбиранием одежды», — рассказала Семенович.

Артистка призналась, что выступила против, если бы ее дочь в 16 лет захотела большую грудь. «Я бы ее отговорила», — заявила Анна.

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Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович прилетела в Екатеринбург. Несмотря на болезнь (накануне артистка подхватила кишечный вирус), певица провела закрытый паблик-ток, в котором поучаствовали местные блогеры, и раскрыла секреты своего похудения, как ей живется с большой грудью и часто ли она бывает на Урале. Подробнее — в материале URA.RU. Мнение о Екатеринбурге Первым делом Семенович поделилась впечатлением о столице Урала. «На самом деле, я в Екатеринбурге была очень много раз. Это один из моих любимых городов России: очень красивый, современный, модный, классный. Я очень люблю этот город и рада, что сегодня мы все здесь, на этом замечательном мероприятии, которое несет красоту, доброту и здоровье в мир», — рассказала певица. Борьба за красивое тело Следом артистка призналась, что всегда имела проблемы с лишним весом. По словам Семенович, она всю жизнь борется с этой проблемой. Сначала вопрос к телу возникал у тренера по фигурному катанию, тогда Анне было три года. «Меня привели на каток, и тренер сказала: „Она у вас такая толстенькая, наверное, из нее никогда ничего не получится“», — поделилась воспоминаниями певица. Несмотря на это, Семенович добилась успеха в спорте, но ушла из него, из-за чего тренер очень удивилась: «Боже, неужели Аня заканчивает спорт? Это единственный человек из группы, который дошел до таких хороших результатов». Погоня за красивым телом продолжилась в шоу-бизнесе, когда Семенович пришла в группу «Блестящие». Отпустила ситуацию певица, лишь когда начала заниматься сольной карьерой. «Я немножко расслабилась и начала принимать себя такой, какая есть. Просто поняла, что, наверное, очень худой я не буду, потому что есть генетика, надо адекватно смотреть на своих родителей и гены, которые тебе достались». Однако, по словам Семенович, вновь настал переломный момент: ей не нравилось то, как она выглядела в телевизоре, который прибавляет килограммы. Певица сидела на диетах, но они не помогали, тогда она обратилась к эндокринологу, и ей поставили диагноз «инсулинорезистентность». Поправить здоровье, а заодно убрать лишний вес, певице помог «русский Оземпик» — « Семавик» (препарат для улучшения гликемического контроля — прим. ред.). О выдающемся бюсте Во время встречи Семенович откровенно рассказала, что большая грудь всю жизнь доставляла ей проблемы. «Как я могу относиться к большой груди? Я с ней живу много лет, я с ней смирилась. Сделала операцию, но мне это не помогло, потому что против лома нет приема. Но, честно, если бы у меня была грудь классического размера, второго или третьего, то я, наверное, не стала бы себе ставить импланты восьмого или седьмого [размера]. Это действительно сложно: проблемы со спиной, трудности с подбиранием одежды», — рассказала Семенович. Артистка призналась, что выступила против, если бы ее дочь в 16 лет захотела большую грудь. «Я бы ее отговорила», — заявила Анна.
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