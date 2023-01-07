Греция отгородится от Турции 140-километровым забором

07 января 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Греция построит забор на границе с Турцией во избежание проникновения нелегалов, заявил Такис Теодорикакос Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Греции приняли решение построить на границе с Турцией 140-километровый забор, который может позитивно повлиять на прекращение проникновения нелегалов и различных провокаций с турецкой стороны. Об этом рассказал министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос. «Это окончательное решение правительства о создании 140-километрового забора на границе с Турцией», — передает слова Теодорикакоса греческий телеканал SKAI . Он добавил, что греческая полиция недавно предотвратила проникновение в страну 256 тысяч нелегалов, в связи с чем Министерство гражданской защиты Греции приняло решение о постройке стены по всей длине реки Эврос, то есть на границах Греции и Турции. Также отмечаются множественные провокации со стороны Турции, которым Греция будет давать решительные и четкие ответы, заключил министр. Ранее сенатор Алексей Пушков назвал границу между Турцией и Грецией одним из мест, где может начаться война мировых держав. Сообщалось, что береговые охраны Турции и Греции обменялись выстрелами в воздух в тот момент, когда, по мнению греческой стороны, турецкие рыболовецкие судна вели промысел в греческих территориальных водах, передает деловое издание «Взгляд».

Власти Греции приняли решение построить на границе с Турцией 140-километровый забор, который может позитивно повлиять на прекращение проникновения нелегалов и различных провокаций с турецкой стороны. Об этом рассказал министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос. «Это окончательное решение правительства о создании 140-километрового забора на границе с Турцией», — передает слова Теодорикакоса греческий телеканал SKAI. Он добавил, что греческая полиция недавно предотвратила проникновение в страну 256 тысяч нелегалов, в связи с чем Министерство гражданской защиты Греции приняло решение о постройке стены по всей длине реки Эврос, то есть на границах Греции и Турции. Также отмечаются множественные провокации со стороны Турции, которым Греция будет давать решительные и четкие ответы, заключил министр. Ранее сенатор Алексей Пушков назвал границу между Турцией и Грецией одним из мест, где может начаться война мировых держав. Сообщалось, что береговые охраны Турции и Греции обменялись выстрелами в воздух в тот момент, когда, по мнению греческой стороны, турецкие рыболовецкие судна вели промысел в греческих территориальных водах, передает деловое издание «Взгляд».