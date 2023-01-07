Аналитик СПЧ допустил полную блокировку Западом всех смартфонов россиян

08 января 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

Игорь Ашманов сообщил, что Запад вполне может отключить россиянам смартфоны Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Запад вполне может отключить все российские смартфоны, однако при этом сразу все гаджеты в РФ не «окирпичатся». Об этом предупредил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов. «По российской киберсфере можно нанести удар, однако это будет разовая акция», — подчеркнул он, передает журнал «Внешнеэкономические связи» . По словам эксперта, вторая попытка отключить россиян телефоны не обвенчается успехом, так как население переставит сим-карты в кнопочный телефон, а власти «отрубят» западных провайдеров. «Пока все эти действия идут в фоновом режиме в виде атак, взломов. Но настоящая кибервойна со стороны государства, которое может напасть на кого угодно в киберпространстве, то есть США — такое решение пока не принято», — добавил Игорь Ашманов. Ранее директор компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская говорила о том, что западные страны имеют возможность отключения на территории России не только iPhone, но и всех устройств на операционной системе Android. При этом источники в правительстве сообщили, что в России планируется разработка операционной системы (ОС) на базе Android.

Запад вполне может отключить все российские смартфоны, однако при этом сразу все гаджеты в РФ не «окирпичатся». Об этом предупредил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов. «По российской киберсфере можно нанести удар, однако это будет разовая акция», — подчеркнул он, передает журнал «Внешнеэкономические связи». По словам эксперта, вторая попытка отключить россиян телефоны не обвенчается успехом, так как население переставит сим-карты в кнопочный телефон, а власти «отрубят» западных провайдеров. «Пока все эти действия идут в фоновом режиме в виде атак, взломов. Но настоящая кибервойна со стороны государства, которое может напасть на кого угодно в киберпространстве, то есть США — такое решение пока не принято», — добавил Игорь Ашманов. Ранее директор компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская говорила о том, что западные страны имеют возможность отключения на территории России не только iPhone, но и всех устройств на операционной системе Android. При этом источники в правительстве сообщили, что в России планируется разработка операционной системы (ОС) на базе Android.