07 января 2023
06 января 2023

Губернатор Комарова раскрыла судьбу домов в Нижневартовске, где по соседству взорвался газ

Губернатор Комарова: судьбу домов в Нижневартовске, где по соседству взорвался газ, решат до конца января
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Проспект Конституции, дом 48. Курган, аварийный дом, трещина, трещина в доме
Коммунальщики установили на здании маячки для отслеживания размера трещин Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Жители домов на улице Мира в Нижневартовске, где по соседству взорвался газ, смогут рассчитывать на меры поддержки, если здания признают аварийными. В домах обнаружили трещины и назначили экспертизу, результаты которой озвучат до конца января. О судьбе строений рассказала губернатор Наталья Комарова во время встречи с жителями, передает корреспондент URA.RU.

«На основании полученной экспертизы будет принято решение: используем или не используем помещения. Если используем, то каким образом будет обеспечена безопасность тем, кто использует эти помещения. Либо если это невозможно никакими проектными решениями, то принимается решение о сносе. Оно тоже непростое, поскольку это арочная примыкающая конструкция. И следовательно на людей распространяются те же права, которые распространяются на людей проживающих в аварийном сносимом доме», — пояснила Комарова. Губернатор уточнила, что результаты экспертизы подрядная организация должна озвучить до конца января.

Сейчас власти Нижневартовска работают над тем, чтобы быстрее получить отчет экспертов. Коммунальщики ранее также установили в зданиях специальные маячки для отслеживания повреждений. В городской мэрии уточняли, что сейчас размер трещин остается без изменений.

Ранее URA.RU рассказывало, что дом по адресу улица Мира, 6а в Нижневартовске, в котором 4 декабря из-за взрыва газа обрушился подъезд, признан аварийным и подлежащим сносу. Городские власти планируют переселить собственников в новое жилье.

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Жители домов на улице Мира в Нижневартовске, где по соседству взорвался газ, смогут рассчитывать на меры поддержки, если здания признают аварийными. В домах обнаружили трещины и назначили экспертизу, результаты которой озвучат до конца января. О судьбе строений рассказала губернатор Наталья Комарова во время встречи с жителями, передает корреспондент URA.RU. «На основании полученной экспертизы будет принято решение: используем или не используем помещения. Если используем, то каким образом будет обеспечена безопасность тем, кто использует эти помещения. Либо если это невозможно никакими проектными решениями, то принимается решение о сносе. Оно тоже непростое, поскольку это арочная примыкающая конструкция. И следовательно на людей распространяются те же права, которые распространяются на людей проживающих в аварийном сносимом доме», — пояснила Комарова. Губернатор уточнила, что результаты экспертизы подрядная организация должна озвучить до конца января. Сейчас власти Нижневартовска работают над тем, чтобы быстрее получить отчет экспертов. Коммунальщики ранее также установили в зданиях специальные маячки для отслеживания повреждений. В городской мэрии уточняли, что сейчас размер трещин остается без изменений. Ранее URA.RU рассказывало, что дом по адресу улица Мира, 6а в Нижневартовске, в котором 4 декабря из-за взрыва газа обрушился подъезд, признан аварийным и подлежащим сносу. Городские власти планируют переселить собственников в новое жилье.
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