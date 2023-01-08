По словам жителей дома, комнатная температура не выше 16 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Серова (Свердловская область) пожаловались на проблемы с отоплением, из-за которых температура в квартире не поднимается выше 16 градусов. Об этом свердловчане написали в соцсетях.

«Температура в помещениях квартир, расположенных на первом этаже дома, не поднимается выше 15-16 градусов, несмотря на ежедневные приезды аварийной службы „УК Серов-Веста“. В квартирах проживают многодетные семьи, пенсионеры, которые исправно оплачивают бешеные деньги за отопление», — передает слова жителей дома на улице Братская, 15 telegram-канал «Это Серов, детка».

Кроме этого, на отопление пожаловались жители Серова, живущие возле автовокзала. «В квартире около 10 градусов, без обогревателя спать невозможно, напор воды ухудшился из-за замерзания труб», — рассказал свердловчанин. Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию «Серов-Веста». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Каменске-Уральском в канун Нового года семь домов на улице Прокопьева остались без отопления. Позднее коммунальщики включили отопление, однако, по словам свердловчанина, не во всех домах.