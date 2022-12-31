31 декабря 2022

Жители Каменска-Уральского остались без отопления в канун Нового года. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
В Каменске-Уральском семь домов остались без отопления на Новый год Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в канун Нового года семь домов на улице Прокопьева остались без отопления. Об этом сообщают местные жители.

«По Прокопьева остались без тепла семь многоквартирных домов. Коммунальщики работали над устранением аварии», — пишет «Инцидент Каменск-Уральский в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на местных жителей.

Житель дома №13 сообщил корреспонденту URA.RU, что отопление все же включили, правда не во всех домах. «Коммунальщики приехали, включили отопление и уехали, но не во всех домах оно запустилось», — сказал собеседник агентства.

По словам собеседника, отопление дали 31 декабря в 18 часов вечера. Обслуживанием домов по улице Прокопьева занимается управляющая компания «Кудез», сообщил житель. Корреспондент URA.RU отправил запрос в компанию. На момент публикации новости ответ не получен.

По словам жильца 13-го дома, отопление вернули в 18:00
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) в канун Нового года семь домов на улице Прокопьева остались без отопления. Об этом сообщают местные жители. «По Прокопьева остались без тепла семь многоквартирных домов. Коммунальщики работали над устранением аварии», — пишет «Инцидент Каменск-Уральский в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на местных жителей. Житель дома №13 сообщил корреспонденту URA.RU, что отопление все же включили, правда не во всех домах. «Коммунальщики приехали, включили отопление и уехали, но не во всех домах оно запустилось», — сказал собеседник агентства. По словам собеседника, отопление дали 31 декабря в 18 часов вечера. Обслуживанием домов по улице Прокопьева занимается управляющая компания «Кудез», сообщил житель. Корреспондент URA.RU отправил запрос в компанию. На момент публикации новости ответ не получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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