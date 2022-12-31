В Каменске-Уральском (Свердловская область) в канун Нового года семь домов на улице Прокопьева остались без отопления. Об этом сообщают местные жители.
«По Прокопьева остались без тепла семь многоквартирных домов. Коммунальщики работали над устранением аварии», — пишет «Инцидент Каменск-Уральский в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на местных жителей.
Житель дома №13 сообщил корреспонденту URA.RU, что отопление все же включили, правда не во всех домах. «Коммунальщики приехали, включили отопление и уехали, но не во всех домах оно запустилось», — сказал собеседник агентства.
По словам собеседника, отопление дали 31 декабря в 18 часов вечера. Обслуживанием домов по улице Прокопьева занимается управляющая компания «Кудез», сообщил житель. Корреспондент URA.RU отправил запрос в компанию. На момент публикации новости ответ не получен.
По словам жильца 13-го дома, отопление вернули в 18:00
Фото: сообщество «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте»
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В Каменске-Уральском (Свердловская область) в канун Нового года семь домов на улице Прокопьева остались без отопления. Об этом сообщают местные жители. «По Прокопьева остались без тепла семь многоквартирных домов. Коммунальщики работали над устранением аварии», — пишет «Инцидент Каменск-Уральский в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на местных жителей. Житель дома №13 сообщил корреспонденту URA.RU, что отопление все же включили, правда не во всех домах. «Коммунальщики приехали, включили отопление и уехали, но не во всех домах оно запустилось», — сказал собеседник агентства. По словам собеседника, отопление дали 31 декабря в 18 часов вечера. Обслуживанием домов по улице Прокопьева занимается управляющая компания «Кудез», сообщил житель. Корреспондент URA.RU отправил запрос в компанию. На момент публикации новости ответ не получен.