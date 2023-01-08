Spiegel рассказал, как Россия может уничтожить каждый уголок Украины

Spiegel: Россия уничтожит каждый уголок Украины, если закупит иранские ракеты

09 января 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

Иранские ракеты смогут уничтожить каждый уголок Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Россия закупит иранские ракеты, то сможет уничтожить каждый уголок Украины. Об этом рассказал немецкий военный эксперт Маркус Шиллер. «Если Россия применит иранское оружие, это создаст серьезную угрозу для Украины. С его помощью мишенью может стать почти каждый уголок страны», — рассказал Шиллер немецкому изданию Spiegel. От иранских ракет, считает эксперт, труднее защититься, чем от дронов и крылатых ракет. Военные эксперты и спецслужбы предполагают, что президент России Владимир Путин собирается закупить оружие в Тегеране, в том числе ракеты. До сих пор не было достоверной информации, что российская армия использовала на Украине такое оружие. «Управление этим баллистическим оружием теперь впечатляет», — заявил Шиллер. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призывал к уничтожению иранских оружейных заводов. Он предположил, что Иран собирается поставить ракеты в Россию, передает RT. Подоляк предложил отказаться от антироссийских санкций в пользу нанесения ударов по иранским оборонным предприятиям.

Если Россия закупит иранские ракеты, то сможет уничтожить каждый уголок Украины. Об этом рассказал немецкий военный эксперт Маркус Шиллер. «Если Россия применит иранское оружие, это создаст серьезную угрозу для Украины. С его помощью мишенью может стать почти каждый уголок страны», — рассказал Шиллер немецкому изданию Spiegel. От иранских ракет, считает эксперт, труднее защититься, чем от дронов и крылатых ракет. Военные эксперты и спецслужбы предполагают, что президент России Владимир Путин собирается закупить оружие в Тегеране, в том числе ракеты. До сих пор не было достоверной информации, что российская армия использовала на Украине такое оружие. «Управление этим баллистическим оружием теперь впечатляет», — заявил Шиллер. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призывал к уничтожению иранских оружейных заводов. Он предположил, что Иран собирается поставить ракеты в Россию, передает RT. Подоляк предложил отказаться от антироссийских санкций в пользу нанесения ударов по иранским оборонным предприятиям.