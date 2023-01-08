08 января 2023
07 января 2023

Павел Воля выступит в ХМАО со стендапом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый стендап-клуб
Резидентов Comedy Club Павел Воля выступит в ХМАО со стендапом Фото:

Резидент Comedy Club на ТНТ Павел Воля выступит в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске со стендапом. Об этом сказано в анонсе гастрольного тура Воли.

«Павел Воля везет по городам России свою новую stand-up программу! Зрителей ждет вечер интеллектуального юмора, талантливых импровизаций и невыдуманных жизненных историй», — сказано на сайте тура.

Выступления пройдут в Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Сургуте с 25 по 27 мая соответственно. В Нижневартовске стоимость билетов на концерт начинается от четырех и достигает 13 тысяч рублей. В других городах ХМАО продажа билетов еще не началась.

Ранее URA.RU писало, что в Югру приезжали российские комики Сергей Орлов и стендапер ТНТ Павел Дедищев. Концерты проходили в Сургуте и Нижневартовске.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Резидент Comedy Club на ТНТ Павел Воля выступит в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске со стендапом. Об этом сказано в анонсе гастрольного тура Воли. «Павел Воля везет по городам России свою новую stand-up программу! Зрителей ждет вечер интеллектуального юмора, талантливых импровизаций и невыдуманных жизненных историй», — сказано на сайте тура. Выступления пройдут в Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Сургуте с 25 по 27 мая соответственно. В Нижневартовске стоимость билетов на концерт начинается от четырех и достигает 13 тысяч рублей. В других городах ХМАО продажа билетов еще не началась. Ранее URA.RU писало, что в Югру приезжали российские комики Сергей Орлов и стендапер ТНТ Павел Дедищев. Концерты проходили в Сургуте и Нижневартовске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...