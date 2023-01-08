Павел Воля выступит в ХМАО со стендапом

09 января 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Резидентов Comedy Club Павел Воля выступит в ХМАО со стендапом Фото: Размик Закарян © URA.RU Резидент Comedy Club на ТНТ Павел Воля выступит в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске со стендапом. Об этом сказано в анонсе гастрольного тура Воли. «Павел Воля везет по городам России свою новую stand-up программу! Зрителей ждет вечер интеллектуального юмора, талантливых импровизаций и невыдуманных жизненных историй», — сказано на сайте тура. Выступления пройдут в Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Сургуте с 25 по 27 мая соответственно. В Нижневартовске стоимость билетов на концерт начинается от четырех и достигает 13 тысяч рублей. В других городах ХМАО продажа билетов еще не началась. Ранее URA.RU писало, что в Югру приезжали российские комики Сергей Орлов и стендапер ТНТ Павел Дедищев. Концерты проходили в Сургуте и Нижневартовске.

Резидент Comedy Club на ТНТ Павел Воля выступит в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске со стендапом. Об этом сказано в анонсе гастрольного тура Воли. «Павел Воля везет по городам России свою новую stand-up программу! Зрителей ждет вечер интеллектуального юмора, талантливых импровизаций и невыдуманных жизненных историй», — сказано на сайте тура. Выступления пройдут в Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Сургуте с 25 по 27 мая соответственно. В Нижневартовске стоимость билетов на концерт начинается от четырех и достигает 13 тысяч рублей. В других городах ХМАО продажа билетов еще не началась. Ранее URA.RU писало, что в Югру приезжали российские комики Сергей Орлов и стендапер ТНТ Павел Дедищев. Концерты проходили в Сургуте и Нижневартовске.