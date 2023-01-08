В ЯНАО актуализировали список чиновников, которые должны публиковать сведения о доходах

В ЯНАО актуализирован список государственных служащих в государственно-правовом департаменте, которые должны публиковать сведения о доходах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В декабре 2022 года в департаменте произошли организационно-штатные мероприятия. Перечень актуализируется в связи с изменениями штатного расписания департамента», — говорится в сообщении.
Также в информации указано, что публиковать сведения о доходах теперь должны заместитель директора департамента и главный специалист. Подобная процедура обязательна для их супруга/супруги и несовершеннолетних детей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО будут лишать премии чиновников за несвоевременность сдачу отчетов и недостоверную информацию в них. Это коснется сотрудников, отвечающих за развитие дорожного хозяйства.
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В ЯНАО актуализирован список государственных служащих в государственно-правовом департаменте, которые должны публиковать сведения о доходах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «В декабре 2022 года в департаменте произошли организационно-штатные мероприятия. Перечень актуализируется в связи с изменениями штатного расписания департамента», — говорится в сообщении. Также в информации указано, что публиковать сведения о доходах теперь должны заместитель директора департамента и главный специалист. Подобная процедура обязательна для их супруга/супруги и несовершеннолетних детей. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО будут лишать премии чиновников за несвоевременность сдачу отчетов и недостоверную информацию в них. Это коснется сотрудников, отвечающих за развитие дорожного хозяйства.