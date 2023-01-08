08 января 2023
07 января 2023

Главред пермского издания Business class покинул свой пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по аграрной политике. Курган, депутат, совещание, чиновник, шариоквая ручка
Сковородин заявил, что займется собственными проектами Фото:

Главный редактор Business Class Вадим Сковородин покинул свой пост. Освободившуюся должность занял Владимир Владимиров, раньше работавший в издании журналистом.

«Что касается меня, то я принял решение заняться несколькими собственными проектами. Они не связаны с медиа», — рассказал Сковородин «Коммерсантъ-Прикамье».

По мнению бывшего редактора, Владимиров обладает всеми нужным компетенциями для замещения должности. Информацию об уходе Сковородина подтвердила гендиректор Bussines Class Светлана Мизанова.

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Главный редактор Business Class Вадим Сковородин покинул свой пост. Освободившуюся должность занял Владимир Владимиров, раньше работавший в издании журналистом. «Что касается меня, то я принял решение заняться несколькими собственными проектами. Они не связаны с медиа», — рассказал Сковородин «Коммерсантъ-Прикамье». По мнению бывшего редактора, Владимиров обладает всеми нужным компетенциями для замещения должности. Информацию об уходе Сковородина подтвердила гендиректор Bussines Class Светлана Мизанова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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