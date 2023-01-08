Главред пермского издания Business class покинул свой пост

Сковородин заявил, что займется собственными проектами
Главный редактор Business Class Вадим Сковородин покинул свой пост. Освободившуюся должность занял Владимир Владимиров, раньше работавший в издании журналистом.
«Что касается меня, то я принял решение заняться несколькими собственными проектами. Они не связаны с медиа», — рассказал Сковородин «Коммерсантъ-Прикамье».
По мнению бывшего редактора, Владимиров обладает всеми нужным компетенциями для замещения должности. Информацию об уходе Сковородина подтвердила гендиректор Bussines Class Светлана Мизанова.
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