В Екатеринбурге элитная кондитерская захватывает центр города

В Екатеринбурге открылась пятая точка кондитерской Violet

11 января 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Кондитерская Violet славится своими сладостями, неоновым интерьером и розовым холодильником Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге на фудкорте Estory в ТРЦ «Гринвич» открылась пятая точка кондитерской Violet, которую относят к среднему сегменту. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала маркетолог проекта Екатерина Шихова. «Violet — наши первые [открывшиеся представители гастроиндустрии] в этом году. Открылись вчера вечером», — поделилась Шихова. Цены в кондитерской чуть выше среднего. Например, екатеринбуржцам предлагают бенто-торты от 1200 рублей, клубнику в шоколаде от 1000 рублей, набор капкейков — от 780 рублей. Заведение пользуется популярностью у горожан из-за кондитерских изделий и яркого неонового интерьера. Помимо «Гринвича» посетить кондитерскую можно по адресам: Белинского, 41, Малышева, 98, 8 марта, 190 и Радищева, 24. Ранее URA.RU рассказывало, что фудкорт Estory в ТРЦ «Гринвич» покинул проект известного в Екатеринбурге ресторатора Кирилла Шлаена. Так, в Estory закрылся корнер Pizzeria — у гастроточки закончился контракт, который собственник продлевать не стал.

В Екатеринбурге на фудкорте Estory в ТРЦ «Гринвич» открылась пятая точка кондитерской Violet, которую относят к среднему сегменту. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала маркетолог проекта Екатерина Шихова. «Violet — наши первые [открывшиеся представители гастроиндустрии] в этом году. Открылись вчера вечером», — поделилась Шихова. Цены в кондитерской чуть выше среднего. Например, екатеринбуржцам предлагают бенто-торты от 1200 рублей, клубнику в шоколаде от 1000 рублей, набор капкейков — от 780 рублей. Заведение пользуется популярностью у горожан из-за кондитерских изделий и яркого неонового интерьера. Помимо «Гринвича» посетить кондитерскую можно по адресам: Белинского, 41, Малышева, 98, 8 марта, 190 и Радищева, 24. Ранее URA.RU рассказывало, что фудкорт Estory в ТРЦ «Гринвич» покинул проект известного в Екатеринбурге ресторатора Кирилла Шлаена. Так, в Estory закрылся корнер Pizzeria — у гастроточки закончился контракт, который собственник продлевать не стал.