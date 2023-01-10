В Екатеринбурге элитная кондитерская захватывает центр города

В Екатеринбурге на фудкорте Estory в ТРЦ «Гринвич» открылась пятая точка кондитерской Violet, которую относят к среднему сегменту. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала маркетолог проекта Екатерина Шихова.
«Violet — наши первые [открывшиеся представители гастроиндустрии] в этом году. Открылись вчера вечером», — поделилась Шихова. Цены в кондитерской чуть выше среднего. Например, екатеринбуржцам предлагают бенто-торты от 1200 рублей, клубнику в шоколаде от 1000 рублей, набор капкейков — от 780 рублей. Заведение пользуется популярностью у горожан из-за кондитерских изделий и яркого неонового интерьера. Помимо «Гринвича» посетить кондитерскую можно по адресам: Белинского, 41, Малышева, 98, 8 марта, 190 и Радищева, 24.
Ранее URA.RU рассказывало, что фудкорт Estory в ТРЦ «Гринвич» покинул проект известного в Екатеринбурге ресторатора Кирилла Шлаена. Так, в Estory закрылся корнер Pizzeria — у гастроточки закончился контракт, который собственник продлевать не стал.
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В Екатеринбурге на фудкорте Estory в ТРЦ «Гринвич» открылась пятая точка кондитерской Violet, которую относят к среднему сегменту. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала маркетолог проекта Екатерина Шихова. «Violet — наши первые [открывшиеся представители гастроиндустрии] в этом году. Открылись вчера вечером», — поделилась Шихова. Цены в кондитерской чуть выше среднего. Например, екатеринбуржцам предлагают бенто-торты от 1200 рублей, клубнику в шоколаде от 1000 рублей, набор капкейков — от 780 рублей. Заведение пользуется популярностью у горожан из-за кондитерских изделий и яркого неонового интерьера. Помимо «Гринвича» посетить кондитерскую можно по адресам: Белинского, 41, Малышева, 98, 8 марта, 190 и Радищева, 24. Ранее URA.RU рассказывало, что фудкорт Estory в ТРЦ «Гринвич» покинул проект известного в Екатеринбурге ресторатора Кирилла Шлаена. Так, в Estory закрылся корнер Pizzeria — у гастроточки закончился контракт, который собственник продлевать не стал.