В Екатеринбург съедутся гости из Сирии и Палестины ради икон и православного показа моды

Гости ярмарки смогут купить иконы, церковную утварь, ладан, духовную литературу и многое другое Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге проведут православный показ моды, лекции от священников, а также дадут возможность прикоснуться к святым мощам. Все мероприятия пройдут с 13 по 20 января в рамках выставки-ярмарки «Русь крещеная, Святая…», на которую ждут гостей из Сирии, Сербии, Палестины и других стран. Информация об этом появилась на сайте Екатеринбургской епархии.

«Посетителей ждет культурная программа. На площадке пройдут лекции-беседы со священниками, организована экспозиция макетов храмов Екатеринбурга, показ православной моды студии-ателье „Мирянка“ из Чебоксар», — рассказали организаторы.

Всего ожидается около 150 гостей из России, Сирии, Сербии, Палестины, Молдовы, Беларуси и Грузии. Особой частью программы станет демонстрация иконы преподобного Серафима с землей из святых мест и возможность помолиться у икон с частицами мощей праведного Симеона и блаженного Космы Верхотурских.

Кроме этого, гостей ожидают выставка проектов реставрации и реконструкции храмов Урала и кинопоказ. На выставке-ярмарке посетители смогут приобрести иконы, церковную утварь, греческий ладан, духовную литературу, ювелирные изделия, монастырский мед, обувь, текстиль, сладости и морские деликатесы. Мероприятие пройдет в Уральском центре развития дизайна (ул. Горького, 4а).