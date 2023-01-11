Из-за санкций свердловчане столкнулись с дефицитом контактных линз

Дефицит контактных линз начали ощущать жители Свердловской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Свердловской области наблюдается острая нехватка контактных линз. Дефицит привел к увеличению стоимости на данный товар. Причиной этому стали санкции, введенные коллективным Западом против России. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Также на отсутствие линз пожаловались читатели агентства.

«Санкции, которые ввели против России, сказались на наличии контактных линз в Свердловской области. В аптеках и магазинах многих импортных марок попросту нет. А те производители, которые продолжили поставлять товар в страну, столкнулись с логистическими проблемами. Конечно, задача сложная, но ее стараются устранить, чтобы минимизировать дискомфорт россиян», — сообщил источник.

По словам собеседника агентства, дефицит товара привел к увеличению стоимости контактных линз. «К сожалению, чем меньше в наличие того или иного востребованного товара, тем выше его стоимость. Такая же ситуация сложилась и с контактными линзами. С того момента, как были введены санкции, а многие производители отказались поставлять свой товар в страну, выросла стоимость на линзы. Свердловчане отмечают, что цены выросли в среднем на 30%. Сейчас представители бизнеса стараются найти новых поставщиков, которые могут бесперебойно поставлять линзы в Свердловскую область», — отметил собеседник агентства.

«Раньше линзы можно было купить практически в любом магазине. Сейчас даже в специализированных магазинах бывает проблематично найти контактные линзы. А если затрагивать ценообразование, то тут ситуация крайне неприятная. Цены выросли практически в два раза. Приходится искать в различных интернет-магазинах, а потом искать тех, кто тоже хочет купить линзы. И вот, собрав небольшую группу, получается заказать линзы мелким оптом, чтобы вышло дешевле», — делятся читатели URA.RU.

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU руководитель «Клиники доктора Куренкова», врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков заявил, что санкции против России спровоцировали логистические проблемы. «Дефицит контактных линз связан с нарушением логистических цепочек. Это также влияет на стоимость линз. Поставщики не отказываются нам поставлять товар, но из-за проблем с логистикой увеличились сроки доставки», — резюмировал Куренков.

Западные страны ввели санкции в ответ на российскую спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года.