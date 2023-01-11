Оператор дрона «Клен» рассказал о преимуществах самодельных взрывных снарядов

Российские военные сами изготавливают самодельные взрывные устройства. Об этом URA.RU рассказал оператор дрона «Клен».
«Сбросы у нас используются разные. Дымы — когда надо прикрыть наших ВОГи (снаряды для гранатомета) используем против пехоты врага. Все остальное — самоделка для подрыва блиндажей. Сами придумали, пробовали, делали. ВОГ не подорвет блиндаж, а самоделка уже справляется», — сказал «Клен» URA.RU.
По его словам, гранаты сбрасывают с высоты 130-150 метров. ВСУ стреляют по дронам, поэтому военные РФ не опускаются ниже. Он отметил, что недавно с помощью самодельных взрывных устройств удалось поразить пулеметчика с помощью двух четких сбросов.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал решить все проблемы по обеспечению военных на фронте. Также он заявил о необходимости повышения обороноспособности.
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Российские военные сами изготавливают самодельные взрывные устройства. Об этом URA.RU рассказал оператор дрона «Клен». «Сбросы у нас используются разные. Дымы — когда надо прикрыть наших ВОГи (снаряды для гранатомета) используем против пехоты врага. Все остальное — самоделка для подрыва блиндажей. Сами придумали, пробовали, делали. ВОГ не подорвет блиндаж, а самоделка уже справляется», — сказал «Клен» URA.RU. По его словам, гранаты сбрасывают с высоты 130-150 метров. ВСУ стреляют по дронам, поэтому военные РФ не опускаются ниже. Он отметил, что недавно с помощью самодельных взрывных устройств удалось поразить пулеметчика с помощью двух четких сбросов. Ранее президент России Владимир Путин пообещал решить все проблемы по обеспечению военных на фронте. Также он заявил о необходимости повышения обороноспособности.