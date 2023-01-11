Оператор дрона «Клен» рассказал о преимуществах самодельных взрывных снарядов

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, армия, военные, квадрокоптер, разведка, дрон, оператор квадрокоптера, военная специальность
Самодельные взрывные устройства сбрасывают с высоты 150 метров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные сами изготавливают самодельные взрывные устройства. Об этом URA.RU рассказал оператор дрона «Клен».

«Сбросы у нас используются разные. Дымы — когда надо прикрыть наших ВОГи (снаряды для гранатомета) используем против пехоты врага. Все остальное — самоделка для подрыва блиндажей. Сами придумали, пробовали, делали. ВОГ не подорвет блиндаж, а самоделка уже справляется», — сказал «Клен» URA.RU.

По его словам, гранаты сбрасывают с высоты 130-150 метров. ВСУ стреляют по дронам, поэтому военные РФ не опускаются ниже. Он отметил, что недавно с помощью самодельных взрывных устройств удалось поразить пулеметчика с помощью двух четких сбросов.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал решить все проблемы по обеспечению военных на фронте. Также он заявил о необходимости повышения обороноспособности.

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Российские военные сами изготавливают самодельные взрывные устройства. Об этом URA.RU рассказал оператор дрона «Клен». «Сбросы у нас используются разные. Дымы — когда надо прикрыть наших ВОГи (снаряды для гранатомета) используем против пехоты врага. Все остальное — самоделка для подрыва блиндажей. Сами придумали, пробовали, делали. ВОГ не подорвет блиндаж, а самоделка уже справляется», — сказал «Клен» URA.RU. По его словам, гранаты сбрасывают с высоты 130-150 метров. ВСУ стреляют по дронам, поэтому военные РФ не опускаются ниже. Он отметил, что недавно с помощью самодельных взрывных устройств удалось поразить пулеметчика с помощью двух четких сбросов. Ранее президент России Владимир Путин пообещал решить все проблемы по обеспечению военных на фронте. Также он заявил о необходимости повышения обороноспособности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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