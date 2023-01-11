Путин: Россия решит все проблемы по обеспечению военных в зоне спецоперации

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Россия решит проблемы по СВО, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия решит все проблемы по обеспечению Вооруженных сил РФ, которые возникали во время спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции», — заявил Путин на совещании с членами правительства, транслируем на «России 24». Президент также отметил, что помимо повышения обороноспособности России в стране будут работать масштабные социально-экономические программы и планы.

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Россия решит все проблемы по обеспечению Вооруженных сил РФ, которые возникали во время спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мы решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции», — заявил Путин на совещании с членами правительства, транслируем на «России 24». Президент также отметил, что помимо повышения обороноспособности России в стране будут работать масштабные социально-экономические программы и планы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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