Путин: Россия решит все проблемы по обеспечению военных в зоне спецоперации

Россия решит проблемы по СВО, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия решит все проблемы по обеспечению Вооруженных сил РФ, которые возникали во время спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Мы решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции», — заявил Путин на совещании с членами правительства, транслируем на «России 24». Президент также отметил, что помимо повышения обороноспособности России в стране будут работать масштабные социально-экономические программы и планы.
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