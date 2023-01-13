Звезда сериала «Кухня» с женой уволены из МХТ Чехова за критику СВО

14 января 2023 в 01:17 Размер текста - 17 +

Хабенский уволил звезду сериала «Кухня» за русофобию и антироссийские взгляды Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Звезда сериала «Кухня» актер Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева были уволены из театра МХТ им. А. П. Чехова за антироссийскую позицию. Соответствующее распоряжение подписал худрук театра Константин Хабенский. «Причина увольнения — публичные высказывания популярного артиста не только относительно СВО [специальной военной операции], но и его антироссийские настроения», — сообщают осведомленные источники, слова которых передает МК . Согласно сведениям газеты, Хабенский еще до увольнения актеров пытался убедить Назарова изменить свою позицию. Однако, увидев интервью артиста на YouTube, где тот критиковал Россию, он уволил звезду сериала «Кухня», а в месте с ним его супругу, которая так же не скрывала своих антироссийских взглядов. С 24 февраля 2022 года на территории Украины проводится специальная военная операция, которая направлена на денацификацию и демилитаризацию киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, главной целью Вооруженных сил РФ является защита мирного населения Донбасса от агрессии со стороны киевского режима. После начала СВО некоторые жители РФ покинули страну. Среди осудивших спецоперацию оказались и звезды эстрады. В Госдуме РФ призвали прекратить финансирование таких артистов, а также перестать пускать их обратно в страну. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Звезда сериала «Кухня» актер Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева были уволены из театра МХТ им. А. П. Чехова за антироссийскую позицию. Соответствующее распоряжение подписал худрук театра Константин Хабенский. «Причина увольнения — публичные высказывания популярного артиста не только относительно СВО [специальной военной операции], но и его антироссийские настроения», — сообщают осведомленные источники, слова которых передает МК. Согласно сведениям газеты, Хабенский еще до увольнения актеров пытался убедить Назарова изменить свою позицию. Однако, увидев интервью артиста на YouTube, где тот критиковал Россию, он уволил звезду сериала «Кухня», а в месте с ним его супругу, которая так же не скрывала своих антироссийских взглядов. С 24 февраля 2022 года на территории Украины проводится специальная военная операция, которая направлена на денацификацию и демилитаризацию киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, главной целью Вооруженных сил РФ является защита мирного населения Донбасса от агрессии со стороны киевского режима. После начала СВО некоторые жители РФ покинули страну. Среди осудивших спецоперацию оказались и звезды эстрады. В Госдуме РФ призвали прекратить финансирование таких артистов, а также перестать пускать их обратно в страну.