Куйвашев изменил VIP-традицию в главный праздник Свердловской области

Свердловский губернатор устроил прием по случаю Дня основания региона

Евгений Куйвашев необычным образом поздравил элиту с 89-летием Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев пересмотрел традицию празднования дней рождения Свердловской области. В этот раз знаменательную дату — 89-летие региона — уральский истеблишмент встретил без шумных концертов и пышных фуршетов. Вместо этого главным для элиты событием праздника стала церемония присвоения статуса «Достояние Среднего Урала», передает корреспондент URA.RU.

Основание Свердловской области празднуется 17 января. В прежние годы, в том числе во времена правления Куйвашева, дату старались отмечать торжественно. В 2022-м, например, губернатору, несмотря на пандемию, удалось собрать VIP в большом зале филармонии — на премьере оратории «Поэма об Урале». Однако в этот раз команда Куйвашева, беря во внимание напряженную ситуацию в мире, предпочла сдержанный тон празднования.

На 89-летие региона десятки видных политиков, общественников, спортсменов и деятелей искусств пригласили в колонный зал Дома Севастьянова. «Сегодня мы собрались, чтобы впервые объявить победителей конкурса „Достояние Среднего Урала“. Считаю, что это отличный способ сохранить традиции, историческое и культурное наследие нашего региона. Прекрасная возможность привлечь внимание к местам, событиям и явлениям, которые определяют облик Свердловской области, подчеркивают ее самобытность», — приветствовал гостей Куйвашев.

Статус «Достояние Среднего Урала» — знак особого отличия для людей, объектов, команд, которыми известна Свердловская область. Ровно год назад, на праздновании 88-летия региона, глава Общественной палаты Александр Левин анонсировал голосование, кому достанется почетное звание. В итоге победителей оказалось пять, а Левин с сожалением констатировал: «Вы знаете, было обидно, что не все смогли попасть в этот перечень. Но это было выбором людей».

Свердловским «Достоянием» по итогам голосования были признаны «Уралвагонзавод», колокольный завод «Пятков и К», музей-заповедник в Нижней Синячихе, трамвай города Волчанска и Ирбитская ярмарка. Комментируя итоги конкурса, Левин пообещал, что это не последние победители: с 1 февраля начинается отбор на новое голосование. Завершился праздник таким же лаконичным, как сама церемония, подарком каждому гостю: бокал шампанского и песня «Уральская рябинушка» в исполнении народного артиста Ивана Пермякова.

Все победившие «достояния» получили на память бетонные столбики — стелы, символизирующие особый статус в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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…а глава Ирбита Николай Юдин получил награду, присужденную Ирбитской ярмарке — некогда второй в России после Нижегородской Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На церемонии удалось собрать очень многих представителей свердловского истеблишмента. Губернатор Евгений Куйвашев, например, о чем-то приватно пообщался с летчиком «Уральских авиалиний», Героем России Дамиром Юсуповым… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

…и легендарным тренером волейбольной «Уралочки» Николаем Карполем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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