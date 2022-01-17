Видным деятелям Свердловской области вручат столбик из бетона. Фото

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Стелу презентовали в большом зале Свердловской государственной академической филармонии Фото:

Стелу, которую будут вручать общественным деятелям Свердловской области, презентовали в большом зале Свердловской государственной академической филармонии. Она выполнена из бетона, сообщает корреспондент URA.RU с места.

«Знак „Достояние Среднего Урала“ выполнен в виде стелы с отлитым графическим начертанием названия общественного статуса. Стела вручную изготавливается из бетона. Бетон — рукотворный камень. Камень — один из символов Урала», — сообщил во время торжественного мероприятия председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о статусе «Достояние Среднего Урала». С инициативой ввести такую форму поощрения для людей или явлений, которые формируют положительный имидж региона, выступила Общественная палата. Предполагается, что вносить предложения смогут жители Свердловской области и организации.

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Стелу, которую будут вручать общественным деятелям Свердловской области, презентовали в большом зале Свердловской государственной академической филармонии. Она выполнена из бетона, сообщает корреспондент URA.RU с места. «Знак „Достояние Среднего Урала“ выполнен в виде стелы с отлитым графическим начертанием названия общественного статуса. Стела вручную изготавливается из бетона. Бетон — рукотворный камень. Камень — один из символов Урала», — сообщил во время торжественного мероприятия председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о статусе «Достояние Среднего Урала». С инициативой ввести такую форму поощрения для людей или явлений, которые формируют положительный имидж региона, выступила Общественная палата. Предполагается, что вносить предложения смогут жители Свердловской области и организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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