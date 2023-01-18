Курганские пограничники набирают сотрудников на границу с Казахстаном

19 января 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

На курганскую границу с Казахстаном требуется контролер КПП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На контрольно-пропускном пункте Половинное в Курганской области появилась вакантное место контролера. Вакансия размещена на сайте по поиску работы. «Осуществляется набор кандидатов в подразделения пограничного контроля в Курганскую область: контролер в КПП Половинное», — сообщается на сайте Headhunter. Требования к кандидатам не указаны. Потенциальным военнослужащим обещают зарплату от 45 до 70 тысяч рублей. Также пограничным контролерам будет предоставлено служебное жилье в новых домах. Срок службы засчитывается в качестве льготного из расчета год за полтора. Также у пограничников есть возможность получить 3 млн рублей по программе «Военная ипотека» и пользоваться многочисленными льготами Ранее URA.RU сообщало, что курганцев приглашают на льготную службу в Москву. На курганском сайте объявлений появилось объявление о вакансии контролера на пограничном пункте аэропорта «Домодедово».

На контрольно-пропускном пункте Половинное в Курганской области появилась вакантное место контролера. Вакансия размещена на сайте по поиску работы. «Осуществляется набор кандидатов в подразделения пограничного контроля в Курганскую область: контролер в КПП Половинное», — сообщается на сайте Headhunter. Требования к кандидатам не указаны. Потенциальным военнослужащим обещают зарплату от 45 до 70 тысяч рублей. Также пограничным контролерам будет предоставлено служебное жилье в новых домах. Срок службы засчитывается в качестве льготного из расчета год за полтора. Также у пограничников есть возможность получить 3 млн рублей по программе «Военная ипотека» и пользоваться многочисленными льготами Ранее URA.RU сообщало, что курганцев приглашают на льготную службу в Москву. На курганском сайте объявлений появилось объявление о вакансии контролера на пограничном пункте аэропорта «Домодедово».