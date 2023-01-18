18 января 2023

Курганские пограничники набирают сотрудников на границу с Казахстаном

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
На курганскую границу с Казахстаном требуется контролер КПП Фото:

На контрольно-пропускном пункте Половинное в Курганской области появилась вакантное место контролера. Вакансия размещена на сайте по поиску работы.

«Осуществляется набор кандидатов в подразделения пограничного контроля в Курганскую область: контролер в КПП Половинное», — сообщается на сайте Headhunter. Требования к кандидатам не указаны.

Потенциальным военнослужащим обещают зарплату от 45 до 70 тысяч рублей. Также пограничным контролерам будет предоставлено служебное жилье в новых домах. Срок службы засчитывается в качестве льготного из расчета год за полтора. Также у пограничников есть возможность получить 3 млн рублей по программе «Военная ипотека» и пользоваться многочисленными льготами

Ранее URA.RU сообщало, что курганцев приглашают на льготную службу в Москву. На курганском сайте объявлений появилось объявление о вакансии контролера на пограничном пункте аэропорта «Домодедово».

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На контрольно-пропускном пункте Половинное в Курганской области появилась вакантное место контролера. Вакансия размещена на сайте по поиску работы. «Осуществляется набор кандидатов в подразделения пограничного контроля в Курганскую область: контролер в КПП Половинное», — сообщается на сайте Headhunter. Требования к кандидатам не указаны. Потенциальным военнослужащим обещают зарплату от 45 до 70 тысяч рублей. Также пограничным контролерам будет предоставлено служебное жилье в новых домах. Срок службы засчитывается в качестве льготного из расчета год за полтора. Также у пограничников есть возможность получить 3 млн рублей по программе «Военная ипотека» и пользоваться многочисленными льготами Ранее URA.RU сообщало, что курганцев приглашают на льготную службу в Москву. На курганском сайте объявлений появилось объявление о вакансии контролера на пограничном пункте аэропорта «Домодедово».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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